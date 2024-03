Magdalena 2024: 'Ja el dia és arribat'

'Com cada any per primavera, tornem a la vida de nou'. Castellón de la Plana inicia este tercer sábado de Cuaresma las Fiestas de la Magdalena. Lo hará a las 11.45 horas con el anuncio oficial de fiestas y el disparo de las carcasas conmemorativas de la 78ª edición. Tras ello, a las 12:00 horas, la pirotecnia Pibierzo que venció el concurso de mascletaes Ciutat de Castelló en 2023, lanzará la mascletá en la calle Rosa María Molás.

Una vez finalizada la primera mascletá, la Federació de Colles impondrá el pañuelo verde gigante al Tombatossals; a las 12:30 espectáculo de Xarxa Teatre organizado por la Colla del Rei Barbut con descenso del rei desde la azotea de la Diputación Provincial hasta la plaza de Las Aulas y a las 13:00 horas tendrá lugar el homenaje al rey Jaume I por parte de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta.

Pregón

Ya para la tarde la cultura castellonense protagonizará el Pregó con la participación de entes, Gaiatas, Collas y municipios de la provincia que bajarán a la capital para participar en un desfile que recupera su recorrido habitual: Sant Roc, Sanahuja, plaza Mª Agustina, Mayor, plaza de la Paz, Gasset, Puerta del Sol, Ruiz Zorrilla y av. Rei en Jaume.

El sequier major será César Agut que será la persona encargada de recita los versos de Bernat Artola con los que llamará a la fiesta y a cumplir con la tradición de regresar al Castell Vell el Tercer Domingo de Cuaresma. La reina, Lourdes Climent, acompañada de las Damas de la Ciudad, cerrarán el Pregó.

Ya por la noche, a las 8 se procederá al volteo de la campana María anunciando la 'Vespra de la Festa' y, posteriormente, será la enfarolà del Fadrí a las 22:00 horas.

La música tomará las plazas de la ciudad con actuaciones en collas y Gaiatas hasta la madrugada.