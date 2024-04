Los cambios educativos en la Comunidad Valenciana "amplían los derechos de las familias"

El próximo curso escolar será el primero que organice el actual Gobierno valenciano que pretende incluir diversas novedades, algo que desde la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos se ve "como un giro" respecto a los ocho años anteriores y es que "amplía los derechos a todas las familias", según expresa en COPE el presidente de Concapa en Castellón y secretario general a nivel nacional, José Antonio Rodríguez.

La última que ha anunciado es la educación gratuita para los más pequeños de entre 0 y 3 años para incentivar la conciliación de la vida laboral y familiar de los padres con la posibilidad de elección de centro público o privados que se sumen a la propuesta que ha presentado la Generalitat Valenciana.

Concapa cree que "se debe intentar que la oferta sea equitativa e idéntica" para las familias. Además, confía en "que no ocurra como con el Xarxa Llibres, que lo que hizo fue subir precios". además, "si es una realidad económica, que lo sea de manera que la adscripción a un centro u otro sea absolutamente igual a nivel económico; que lo económico no condicione".

Y pide "destinar los recursos a lo que haga falta. Si queremos una red de escuelas infantiles amplia, desarrollada y bien equipada, no tenemos por qué invertir en más redes. Lo que tenemos que hacer es compaginar ambas, a los que les interese. Si tenemos una demanda superior y hay escuelas infantiles que no les interesa adherirse, que no creo que sea el caso, habrá que implementar más aulas. Aprovechemos todos los recursos que tenemos".

Lo hemos conseguido en diez meses. La conselleria está ya trabajando en los últimos detalles. Educación gratuita para niños entre cero y tres años. Con libertad de elección.





Elección de centro

Otro de los cambios que los alumnos van a tener en el próximo curso escolar es la recuperación del distrito único, con lo que las familias ya no estarán limitadas a escoger un centro escolar ubicado en su área de residencia que hacía que en muchos casos cambiaran el lugar de empadronamiento para optar a otras escuelas. Ahora la matrícula se puede hacer en cualquier centro educativo de la localidad en la que se reside. "El poder elegir el centro educativo no supone que un colegio o instituto pueda elegir a los alumnos, más bien al contrario".

Por ello, "unos padres tenían que asumir como axioma que el mejor colegio era el del barrio y este mantra es falso porque su planteamiento es equívoco", resalta. El distrito único "evita el encajonamiento en una zona determinada, en tu barrio".

Esto, según el presidente de Concapa, ha hecho que se disparen las matrículas en algunas escuelas. "La demanda en algunos centros educativos, por ejemplo en la ciudad de Castellón o en Vila-real, está viéndose disparada en algunos centros públicos y privados y eso es bueno. Ahí es donde vemos dónde consideran las familias que sus hijos van a tener la mejor educación".

Lengua valenciana

Y la tercera novedad es la libre elección de los padres sobre la lengua con la que quieren que estudien sus hijos al recuperar la opción de formarse en una línea en castellano o bien en valenciano. "No puede ser de una forma impuesta condicionantes como que cuanto más valenciano des, más inglés te voy a dejar que des". Alerta que esta circunstancia que han aplicado Partido Socialista, Compromís y Podem en la Comunitat Valenciana, "coartan la libertad".

Concapa se muestra partidaria en "defender y potenciar nuestra lengua, la lengua valenciana. Los que somos valenciano-parlantes lo vemos de una forma natural, pero no se puede hacer desde la imposición". Ello lleva a que transmitan la necesidad de "verlo con la normalidad con la que los ciudadanos nos manifestamos y funcionamos diariamente en nuestra vida. En ningún caso supondrá menospreciar o menoscabar la otra; supondrá trasladar a las aulas de una manera racional, aquello que ocurre en la vida diaria".

Algunos profesionales de la educación consideran que esta medida es difícilmente aplicable para el próximo curso, aunque desde Concapa se apunta a que si hay voluntad hay tiempo para hacerlo realidad. "A mi me sorprende que cuando los cambios vienen desde un partido político o desde un Gobierno son complicadísimos y, en cambio, cuando vienen desde otro, en pocos meses se hacen cambios importantísimos, potentísimos, con la aquiescencia de sindicatos, de responsables de dirección y ahora resulta que todo es complicadísimo".

Ante esta situación, Rodríguez considera que "si hay voluntad se puede hacer". Lamenta que "otra cosa es si la voluntad esté basada no en conseguir que los protagonistas reales de la educación sean absolutamente los primeros a la hora de considerar sus necesidades de considerar lo que es mejor para ellos, que son los alumnos".

El llamamiento que hace desde Concapa es "si tenemos voluntad y pensamos en lo mejor para ellos, vamos a conseguir que esos cambios se puedan implementar a la mayor brevedad posible".