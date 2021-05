Los agricultores afectados por la granizada de abril, sin indemnización por 9 días

LA UNIÓ de Llauradors sigue con su línea de presión hacia el Gobierno de España para que las personas que sufrieron el pedrisco del pasado 11 de abril en la comarca de la Plana Baixa no se queden sin indemnizaciones del seguro pese a tener daños muy importantes. Aboga por una solución conjunta de las Administraciones y entidades que forman parte del actual sistema de Seguros Agrarios a que den respuesta a unas personas que pese a asegurar su cosecha no van a tener cobertura en las circunstancias actuales.





En este sentido, desde esa fecha hasta ahora, la última hace escasos días, ha remitido diversos escritos tanto a la Comisión Territorial de Seguros Agrarios, ENESA o Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, y a la Conselleria de Agricultura para revertir una situación a todas luces injusta y a la que hay que dar una solución para las personas afectadas/aseguradas, ya que se está en plena campaña de renovación del seguro para este año.





LA UNIÓ es consciente que los daños por pedrisco de aquellas personas que no habían recolectado aún su cosecha no están cubiertos en el actual Sistema de Seguros Agrarios Combinados pues iniciaban su cobertura y extensión de garantías el 20 de abril, pero por solo nueve días “entendemos que hemos de dar una opción de cobertura a los asegurados del plan 2020 porque tienen una relevante caída de floración y por tanto una pérdida productiva de cara a la próxima campaña”, señala la organización en el escrito remitido a las diferentes Administraciones.





En este sentido, LA UNIÓ indica que tras este siniestro ha habido con posterioridad en otras comarcas/provincias, otros tres episodios con daños por pedrisco -el más reciente el pasado domingo en la Ribera-, que sí tendrán cobertura, y al final la única diferencia va a ser la fecha de ocurrencia, porque los daños son los mismos.





Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ, afirma que “esta circunstancia hace mucho más complicado explicar a los asegurados que se van a quedar sin cobertura, cuando renuevan año tras año su seguro, y que a pesar de tener daños no se les da cobertura porque el pedrisco es anterior al 20 de abril”. Peris insiste en que “hay que tener en cuenta, además, que no existe opción de cobertura de los daños antes de esa fecha, por lo que no es opción del asegurado cubrirlo o no, sino que no se le da esa opción. Y si de verdad queremos incentivar la confianza en el sistema de seguros, no podemos dejar que en esta circunstancia se encuentren en igualdad de condiciones aquellos que aseguran todos los años con aquellos que no lo hacen”.





LA UNIÓ ha propuesto a las Administraciones diversas soluciones para resolver la situación actual solicitando a Agroseguro que tase los daños y los valore como si estuviesen dentro del periodo de garantías, con objeto de que se dispongan de los datos de cara a estudiar la cobertura de este siniestro en planes posteriores y que cada uno de los asegurados disponga de la información real de los daños causados por si se encontrase la fórmula que dé cobertura a estos daños. Por su parte, la organización reclama a ENESA que estudie la forma de indemnizar dichos daños tasados y valorados, con una línea por ejemplo de ayudas directas y al Consorcio de Compensación con cargo a la parte de prima que las pólizas de seguros agrarios combinados destinan para el reaseguro de los daños.





Además, insiste LA UNIÓ en que el grupo de trabajo de cítricos debe estudiar la inclusión de dichos daños en futuros planes de seguro, incluyéndose ya dentro del 43 plan anual la cobertura de los daños por pedrisco y que reunido hace unos días ya tiene una agenda de acciones y visitas de valoración de cara a la futura cobertura. “Debemos resolver la situación actual y trabajar también para reformarla de cara al futuro, porque el seguro es algo vivo que requiere modificaciones”, concluye Carles Peris.