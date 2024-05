El Gobierno ya conoce las necesidades de la costa de Castellón

La presidenta de la Diputación Provincial de Castellón, Marta Barrachina, ha llevado a Madrid las demandas de la costa de la provincia. La dirigente provincial y el diputado de Medio Natural, José María Andrés, se han reunido este jueves con el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para trasladarle las actuaciones e inversiones necesarias en el litoral castellonense. Marta Barrachina ha agradecido la predisposición del Secretario de Estado de Medio Ambiente, quien “ha podido conocer en primera persona las necesidades y los problemas reales que tiene nuestra costa y la importancia que tiene contar con la implicación del Gobierno de España para poder dar soluciones efectivas y eficaces”.

Así, en dicha reunión la presidenta de la Diputación ha tenido la ocasión de exponer los problemas que tiene la costa de la provincia “que requiere de atención y protección especial por la degradación que está sufriendo desde hace décadas”.

“La Diputación de Castellón no tenemos competencia en Costas, pero sí que nos compete la defensa de los castellonenses y de la provincia y por eso alzamos la voz para que el Gobierno Central se implique en la protección de nuestra costa”, ha subrayado la dirigente provincial.

Tras la reunión que mantuvo con los representantes municipales de los municipios del litoral de costa el pasado 7 de mayo, la presidenta de la institución provincial le ha facilitado al Secretario de Estado de Medio Ambiente un documento común que recoge la situación actual y las necesidades de todos los municipios costeros (Alcalà de Xivert, Almassora, Almenara, Benicarló, Benicàssim, Burriana, Cabanes, Castellón, La Llosa, Moncofa, Nules, Oropesa, Peñíscola, Torreblanca, Vinaròs y Xilxes) “y así ir todos a una para que el conjunto de la provincia sea escuchada en Madrid”.

