"La fase más adversa" del temporal de lluvias está por llegar a Castellón

Desde la semana pasada COPE viene advirtiendo de la llegada de un temporal de lluvias intensas y extensas, totalmente excepcional y las previsiones se están cumpliendo. Nunca ha llovido tanto en un día del mes de marzo y lo gordo todavía está por llegar. Y es que desde la Agencia Estatal de Meteoroloría se explica que "el temporal va a ser largo. En Castellón, la fase más adversa se va a producir desde el martes por la tarde hasta el jueves".

Ríos, ramblas y barrancos bajan con abundante agua. Por ejemplo el río Anna, el Chico de Almedíjar o la Rambla de la Viuda. El caudal de la Rambla de la Viuda se acercó a los 300 metros cúbicos por segundo cuando en el Ebro a su paso por Zaragoza es de algo más de 400, aunque no hubo riesgo de desbordamiento.

Si ayer llovió muchísimo en el interior, se espera que tanto esta zona como el prelitoral reciban las mayores cantidades durante las próximas horas. Se registraron 246 l/m2 en les Coves de Vinromà, 228 en Atzeneta del Maestrat, 220 en la Serra d´en Galceràn, superándose los 200 en Catí, Suera, Torralba del Pinar y Alcudia de Veo, según los datos recogidos por la red de estaciones meteorológicas de la Asociación Valenciana de Aficionados a la Meteorología, Avamet.

Avamet Registro de lluvias acumuladas este lunes en la red de estaciones meteorológicas de Avamet

La previsión

Durante la noche y mañana del martes hay una tregua y no llueve, pero se espera que a partir del mediodía regresen las precipitaciones y, ojo, serán fuertes a partir de media-tarde y noche y hasta el jueves.

Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, así se lo cuenta a Juanma Castaño en el Partidazo de COPE. "Va a continuar el miércoles. La situación no va a ser corta; es un episodio de lluvias de varios días. En esta zona hasta el jueves va a llover mucho y a partir del viernes va a continuar lloviendo pero con menos intensidad".

Cielo nuboso a muy nuboso. Precipitaciones débiles a moderadas, persistentes y puntualmente fuertes y temperaturas que no superarán los 15º. Hay aviso amarillo en toda la provincia por acumulaciones de entre 20 l/m2 en una hora y 60 en doce que en el interior se incrementará a naranja a las 6 de la tarde cuando Aemet advierte que se pueden superar los 100 l/m2 en doce horas. A medianoche y durante todo el miércoles el nivel de riesgo importante también afectará al prelitoral de las comarcas de la Plana y las acumulaciones en general superarán los 150 l/m2 en 24 horas. El jueves continuarán las fuertes lluvias y los avisos de Aemet

Pantanos

Los embalses de l´Alcora y Algar evacuan agua por el aliviadero y se espera que también lo haga María Cristina. No hay que confiarse y se debe evitar cruzar zonas inundables o cauces. Andrés Balfagó, jefe de Operaciones del Consorcio de Bomberos, así lo explica en La Linterna con Ángel Expósito.

"La autoprotección de las personas y que sepan protegerse ante estos fenómenos naturales tan violentos", aconseja y señala que "es básico que se asuma que no se pueden cruzar zonas inundables o barrancos, pese a que estén secos".

Por ahora tenemos unas horas de mayor tranquilidad pero no hay que bajar la guardia porque se van a reforzar las lluvias. "La situación se ha relajado un poco pero el miércoles tendremos un repunte de estas lluvias intensas".

Clases suspendidas

Están en vigor los avisos amarillos, estos supone lluvia moderada pero nada importante, pero lo ocurrido en Valencia en octubre ha llevado a que la Generalitat pidiera la suspensión de las clases y de actividades al aire libre, lo que han acatado los ayuntamientos.

Vamos que, hoy, los niños no van a la escuela pero sus padres van a tener que desplazarse a su puesto de trabajo en Nules, Vinaròs, Vall d´Alba u Onda. Se suspendió el partido entre el Villarreal y el Espanyol previsto que se jugara en El madrigal, aunque no llovía y se levantó el aviso rojo por lluvias que no afectaba a la Plana Baixa y a Vila-real. Además, los espectadores ya estaban en el campo y el partido se suspendió después de la hora prevista de su inicio.

Y es que desde las 16 y 16 minutos de la tarde los vecinos de 45 municipios del interior recibían un mensaje de la Generalitat en sus teléfonos móviles. El mismo pedía no cruzar zonas inundables ni acercarse a barrancos y, si se podía, subir a pisos superiores.