La falta de enfermeras en la Comunitat Valenciana lleva a "una situación muy grave"

“Necesitamos que aumenten la ratio de alumnos de Enfermería para que salgan más egresados a la provincia de Castellón. No vamos a tener suficientes enfermeros para cubrir la necesidad que se plantea”. Así lo ha afirmado Isabel Almodóvar, presidenta del Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castellón (COECS), durante la presentación del Anuario COPE Castellón 2024. La máxima representante del COECS ha aprovechado este evento para demandar la ampliación de las plazas universitarias de Enfermería como un paso clave para paliar el déficit de profesionales que padece la provincia.

Durante su turno de palabra, Isabel Almodóvar se ha referido a la alarmante carencia de enfermeras y enfermeros, no sólo en Castellón, sino en toda España. “La Comunidad Valenciana está en una situación, de verdad, muy grave. Somos la tercera comunidad por la cola, sólo por detrás de Galicia y Murcia. Necesitamos que aumente el número de enfermeros egresados”, ha expresado la presidenta, en respuesta a las preguntas de Raúl Puchol, director de COPE Castellón.

Más enfermeras y enfermeros

Las declaraciones de la presidenta del COECS se basan en el estudio del Consejo General de Enfermería y de la Fundación Instituto Español de Investigación Enfermera Situación de la Profesión Enfermera. Informe de Recursos Humanos. Este informe evidencia que la Comunidad Valencia cuenta con una ratio de 5,46 enfermeras por cada 1.000 habitantes. A nivel europeo, el promedio es de 8,5. “Necesitamos que aumente el número de enfermeros para acercarnos a las cifras de Europa”, ha añadido.

A las alarmantes ratios de enfermera-paciente se suma el problema de la edad de muchas de las enfermeras. Como ha denunciado recientemente el COECS, un 17,8% de las profesionales que ejercen en Castellón tienen más de 55 años. Así, 605 de las más de 3.400 enfermeras castellonenses se jubilarán en los próximos años, agravando aún más la falta de personal. Todo ello en un contexto de creciente demanda asistencial por el envejecimiento de la población. Ante esta problemática, el Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castellón apunta a soluciones como la ampliación de las plazas de Enfermería, tanto en el sistema sanitario como a nivel formativo.

Isabel Almodóvar, personaje del año

En su último anuario, COPE Castellón ha distinguido a Isabel Almodóvar como uno de los “personajes del año 2024”, entre un total de 12 personalidades destacadas de la provincia. Cabe destacar que Almodóvar ostenta la presidencia del COECS desde abril de 2024, cuando tomó el relevo a Francisco Pareja tras 20 años al frente del colegio. La nueva presidenta ha subrayado el espíritu cooperativo que caracteriza la Junta de Gobierno que ella encabeza, en la que se cuentan varios representantes del anterior equipo directivo.

La líder de la entidad colegial ha intervenido en la presentación del anuario de la emisora castellonense, que se ha celebrado en el Real Casino Antiguo de la capital de la Plana. El evento ha contado con la asistencia de autoridades municipales, provinciales y autonómicas, además de representantes de todos los ámbitos de la sociedad castellonense. Por parte del COECS, también ha estado presente el tesorero Rafael González.

Finalmente, Isabel Almodóvar también ha hablado de las particularidades de su trabajo como profesora en la Universitat Jaume I (UJI): “La gente piensa que sólo me dedico a la investigación y a la docencia, pero no es así. De hecho, en la universidad tengo mi consulta de Enfermería. Allí, recibo a pacientes con Covid crónico y les estamos haciendo un estudio para ver por qué han desarrollado esta patología. Investigar no significa ya no tratar con los pacientes”.