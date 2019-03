El PP estudia recurrir a la Junta Electoral la supresión del nombre en castellano de Castellón

El viernes y a tan solo 24 horas del inicio de las Fiestas de la Magdalena, el ayuntamiento de Castellón de la Plana logrará llevar a cabo su imposición para acabar con la denominación en castellano de la ciudad y solamente será oficial la versión en valenciano.

Lo aprobará el pleno del Consell, algo que recurrirá a la Junta Electoral el Partido Popular porque considera que esta propuesta no debería ser autorizada en estos momentos ante la proximidad de las elecciones, según están estudiando los populares.

"Lo que vamos a hacer, y es un aviso a navegantes, es recurrirlo para ver si podemos que no se materialice", según ha anunciado en declaraciones a la Cadena COPE la candidata del PP a la alcaldía, Begoña Carrasco, quien considera que "con la convocatoria de las elecciones autonómicas solo se deberían tomar decisiones extraordinarias y urgentes para la vida de los valencianos y yo creo que ésto no es ni extraordinario ni urgente".

La dirigente del Partido Popular explica que "nos parece mal" que se efectúe este día, pero "ya nos parecía mal el cambio. Pensamos que Castellón siempre ha sido ejemplo de bilingüismo, nunca había sido un problema y no entendemos porque tanto empeño. Parece que lo único que han hecho Partido Socialista y Compromís en cuatro años es cambiarle el nombre a nuestra ciudad". Insiste en que el gobierno municipal "tiene prisa para dejar su legado y dejar de ser Castellón de la Plana".

Carrasco lamenta que "no era una demanda de los castellonenses. Ni ésta ni retirar la Cruz -del Ribalta-; y, sobretodo, que no se lo ha pedido nadie en la calle", para matizar que "nosotros pensamos que los castellonenses tienen otras necesidades como el empleo. No están hablando de que en febrero nueve castellonenses al día perdieron su trabajo; o de que desde que Gobierna Pedro Sánchez ochocientas veintiséis personas se han ido al paro".

Por ello, la candidata del Partido Popular se compromete a devolver la doble denominación si alcanza la alcaldía: "Si los castellonenses nos dan su confianza, volveremos a recuperar el bilingüismo y, sobretodo, la libertad en nuestra ciudad".