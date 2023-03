El Electro Hiper Europa Team brilla en la Volta ao Alentejo

El Electro Hiper Europa Team disputó la pasada semana la 40ª Volta ao Alentejo en Portugal, dentro del calendario profesional que el equipo castellonense tiene en esta su primera temporada como equipo UCI Continental español.

Los de Rafa Casero fueron de menos a más en las cinco etapas de las que se componía esta vuelta lusa en la que participaban 18 equipos entre los que también estaban los españoles Continental Pro del Caja Rural SGR y el Burgos BH.

Estuvo muy activo el equipo la primera etapa en la que se disputó al sprint y el balear Joan Martí Bennassar llegaba en un buen 9º puesto a meta. La segunda etapa el murciano Jose Mª García se metía en la escapada desde el km15 de la etapa hasta que finalmente sería neutralizada 15km antes de la llegada que se volvió a disputar al sprint. La tercera etapa también se disputaría al esprint donde el holandés Alex Molenaar ya empezaba a dejarse ver y llegaba en una meritoria 13ª posición tras tener que cambiar la bicicleta por problemas mecánicos.

La cuarta etapa sería clave para la clasificación final. Una etapa dura con cinco puertos de montaña en la que el Electro Hiper Europa Team mostró su potencial y el gran trabajo de todos los ciclistas del equipo que hacían que Alex Molenaar quedara 3º en la etapa y el equipo ganaba la etapa por escuadras.

Esto les valía para ponerse en las mismas posiciones en la general a tan sólo una etapa para la finalización de la vuelta.

El último día el Electro Hiper Europa Team se puso en cabeza, no quería sorpresas y comandó el pelotón. Se produjo una escapada que no peligraba pero que fue neutralizada kilómetros antes de llegar a la meta. Cuando todo parecía que el equipo castellonense iba a ganar la vuelta por equipos una caída a pocos metros de la llegada les descolgaba. La organización no aplicó la regla de los últimos 3km y el equipo castellonense se vio relegado de manera injusta a la segunda plaza. Por su parte Alex Molenaar lograba mantener la tercera posición y subirse al pódium en la clasificación general individual.

Una gran Volta ao Alentejo la que han hecho los chicos de Rafa Casero que empiezan a obtener ya resultados en un proyecto muy prometedor.