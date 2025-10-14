“Los cuidados nos sostienen. Abraza la Ecología Integral”: la exposición de Cáritas en Castellón

La muestra “Los cuidados nos sostienen. Abraza la Ecología Integral” está organizada por Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón y es una exposición que se puede contemplar en el campus del CEU hasta el próximo día 24. Posteriormente, esta muestra se trasladará a la Universitat Jaume I, donde estará instalada del 27 de octubre al 10 de noviembre.

En el acto inaugural, Francisco Mir, director de Cáritas diocesana de Segorbe-Castellón, ha indicado que esta exposición es una oportunidad para intentar sensibilizar sobre el escaso cuidado de la naturaleza.

Por su parte, José María Mira de Orduña, ha destacado que esta muestra representa una visión profunda de la necesidad de mejorar el mundo en el que vivimos y ha invitado a visitarla. Esta exposición está Inspirada en la encíclica Laudato Si’ y que pretende ser lugar de encuentro para sensibilizar a la sociedad sobre la ecología integral, es decir, la íntima relación entre el cuidado del planeta y el de la familia humana.

Sensibilización y concienciación

Se trata de una invitación a la acción individual, pero sobre todo comunitaria, y como indica la coordinadora del Área de Economía Solidaria de Cáritas Diocesana, Mapi Verdoy, forma parte de una estrategia de sensibilización y concienciación sobre la realidad del plantea y sobre cómo actuar para construir un mundo mejor. Está pensada para todo tipo de personas, pero especialmente para los jóvenes que han de ser los agentes de cambio para el cuidado del planeta a través de la ecología integral.

Exposición itinerante

Se trata de una exposición itinerante, diseñada por Cáritas Española, que recorre distintas Diócesis en toda España y que sirve para crear un espacio de encuentro donde tomar conciencia sobre qué ocurre en el planeta, qué les ocurre a las personas en su relación con éste, cuáles son los retos y cómo poder responder a los mismos.

La muestra está realizada con materiales reciclados, incluye más de una decena de paneles informativos, un árbol de tres metros y un banco de los cuidados, demostrando cómo nuestros estilos de vida afectan directamente la sostenibilidad del planeta y el bienestar de sus habitantes. Los paneles de esta exposición ofrecen preguntas interactivas para evaluar el conocimiento sobre ecología, y abordan temas cruciales como el acceso al agua, la alimentación y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La exposición es una respuesta de acción de la campaña de Caritas Internationalis “Juntos. Actuemos hoy por un mañana mejor”, que tiene como objetivo sensibilizar y crear conciencia en torno a los problemas ecológicos reales que afectan, tanto a las personas como al planeta, para que se puedan identificar a nivel local causas socioambientales y hacer incidencia política.