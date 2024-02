El Consell apunta a lanzar en breve la nueva Ley de Costas autonómica

Hace una semana los municipios de la costa castellonense afectados por lo que iba a ser el nuevo reglamento que ponía en riesgo la titularidad de muchas de sus propiedades de primera línea respiraban aliviados. El Tribunal Supremo tumbaba esta medida del Gobierno central achacando a una falta de exposición pública, para una norma que se publicó en unas Navidades y se validó un 2 de agosto. Un alivio que también vivieron desde la Generalitat.

Así nos lo ha contado Vicente Martínez Mus, director general de Costas, Puertos y Aeropuertos de la Generalitat Valenciana, apuntando que "la sentencia me generó una gran satisfacción. No era manera de hacer las cosas, ya que muchas dudas sobre el procedimiento. Era una barbaridad que por un temporal una persona pudiera perder una casa. El reglamento era además más exigente con la instalación de chiringuitos o hamacas".

#Audio La costa de Castellón reclama soluciones al Gobierno tras el varapalo del Tribunal Supremo @AMoncofa#InfoCopeCShttps://t.co/DBbSbjIkbh — ?COPE Castellón? (@copecastellon) February 12, 2024

Muchas cuestiones que ha analizado como por ejemplo uno de los grandes retos para esta legislatura: la puesta en marcha de una Ley de Costas autonómica, lo que supondría tener las competencias en esta materia. Martínez Mus apuesta a la diferenciación de la costa valenciana, donde se prima la relación entre las opciones medioambientales con las económicas.

Apelaba el director general de Costas a que "era un compromiso que asumió Mazón en campaña, y uno de los primeros retos que me propuso. Nuestra costa no es la atlántica, ni siquiera las insulares. Tenemos particularidades propias, nosotros vivimos y tenemos que vivir pendientes de lo que supone económicamente hablando nuestras costas, no sólo en factores medioambientales. Nosotros vivimos con más de 30 por ciento de nuestra economía del turismo de sol y playa. Necesitamos proteger nuestra costa pero hacerla compatible con los usos económicos que necesita".

Por ello, demanda Martínez Mus el tomar estas competencias, a día de hoy estatales: "La Constitución dice que los primeros metros después del agua son competencia estatal, pero también dice que las autonomías tienen las competencias en ordenación de territorio, incluido el litoral. Esa aparente contradicción no lo es según nosotros. Tenemos que poder decidir qué se puede y no en esas partes. Con esa idea y ambición, como han intentado otras comunidades, vamos a hacerlo. La vamos a tener preparada en poco esa ley de costas valenciana".





Objetivo 320.000 para el aeropuerto

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Martínez Mus también ha valorado los buenos datos que está dejando el aeropuerto de Castellón, con continuo crecimiento de pasajeros año tras año, unido a la llegada de nuevos destinos. Un hecho que se refrendará en este 2024, donde se esperan superar los 300.000 pasajeros: "Estamos muy ilusionados. Generó al principio muchas dudas y burlas, pero el tiempo está demostrando que es una infraestructura que nos funciona muy bien. Para este año el objetivo es superar los 320.000 pasajeros. Para eso tenemos al nuevo director general, que ha tomado las riendas de manera firmes".

2 nuevas líneas arrancarán en breve, Berlín y Milán, que servirán como acicate para la atracción de nuevos turistas y para aumentar unas cifras que se han visto lastradas en este primer mes del año por 2 imprevistos: "Este último mes algún problemilla con Ryanair, por sus problemas con el aeropuerto de Dublín y la reestructuración y problemas de motores de WizzAir".

Pese a ello, Martínez Mus se mostraba positivo de cara al futuro: "Hay expectativas con el aeropuerto. El director la pasada semana en Turín captando y abriendo la posibilidad que, una vez rotos los techos de pasar de un número de rutas, ahora será más fácil conseguir nuevas".

?? L'aeroport de Castelló busca reforçar la connectivitat aèria en la fira @Connect_Aero



?? Al llarg del certamen, que té lloc a Torí, hi ha programades diverses reunions amb representants d'aerolínies i aeroports



?? https://t.co/0DrQarvzDOpic.twitter.com/JJ8jYZxKfZ — Aeropuerto de Castellón (@Aerocastello) February 8, 2024





Reformas en los puertos de Burriana y Benicarló

El también director general de puertos nos ha avanzado además 2 obras importantes que se van a impulsar en este tipo de instalaciones en la provincia: "En Burriana vamos a empezar en breve un nuevo acceso en la entrada por la zona del Arenal Sound. La intención de la Generalitat, en conjunción con el ayuntamiento, es mejorar la integración con la localidad. Y algo similar se va a hacer con el paseo de Benicarló. Se va a incluir el dique de Levante en un paseo integrado, va a ser aprovechable turísticamente y paisajística".