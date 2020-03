Conquistando Escalones incide en la importancia de la investigación médica a raíz del COVID-19

Un hecho del que el conjunto de la sociedad parece “más consciente” a raíz de la crisis sanitaria que se está viviendo a nivel mundial como consecuencia de la expansión del COVID-19. En este sentido, el presidente de la Asociación, Abrahán Guirao, ha lanzado un contundente mensaje y ha pedido que una vez pasada esta crisis, “tenemos la esperanza de que la sociedad, pero especialmente instituciones públicas e inversores privados, aprendan que la investigación médica es de prioridad absoluta y se le dote recursos para ello”.

En esta misma línea, Guirao ha señalado que la incertidumbre que ahora provoca el Coronavirus a la mayoría de personas con cuestiones como saber si tú o una persona cercana está afectada o “casi más importante” que si das positivo debes lidiar con qué no hay tratamiento, ni cura ni vacuna, “esta angustia es aplicable, punto por punto, a lo que sufrimos todos los días desde hace décadas los miembros de Conquistando Escalones que tenemos Distrofia Muscular de Cinturas 1F”.

Así, el presidente ha reconocido que “tenemos miedo por el Coronavirus y por las crisis que vendrán en todos los ámbitos”. Este temor está fundamentado en que la principal fuente de ingresos que tiene la Asociación, para costear las investigaciones médicas que están en marcha para encontrar una cura para la Distrofia Muscular de Cinturas 1F, es la organización de eventos que, actualmente, están “parados, cancelados o pospuestos. Y a esto hay que añadir que la mayoría de ellos se hacía con el patrocinio de empresas que ahora no tienen un horizonte esperanzador en el medio plazo”, explica Guirao al tiempo que añade que “como se suele decir tiempos de crisis, lo son también de oportunidades y habrá que agudizar el ingenio y la creatividad”.

Con respecto a los investigadores, Guirao ha recordado que la mayoría trabajan en hospitales por lo tanto, algunos estarán en casa sin poder avanzar y otros, siguiendo unos estrictos protocolos sí que acudirán a sus puestos de trabajo porque hay experimentos que no pueden parar o porque hay que garantizar la supervivencia de algunos modelos que se están haciendo con animales. No obstante, “en breve debemos realizar pagos, por lo que si puedes y quieres ayudar, te necesitamos. Las investigaciones médicas peligran si no recibimos ayuda”. En esta línea, el presidente recuerda que existen diferentes maneras de colaborar “desde haceros socios por una cuota trimestral; donaciones puntuales a través de PayPal, Facebook o Instagram o compras en nuestra tienda online”.