Compromís y Partido Socialista eliminan el nombre en castellano de Castellón de la Plana

Este viernes y a tan solo veinticuatro horas del inicio de las Fiestas de la Magdalena, el pleno del Consell de la Generalitat Valenciana, ha suprimido el topónimo en castellano de Castellón de la Plana, por lo que oficialmente, el gobierno municipal solo permite el uso del nombre en valenciano.

A dos meses para las elecciones municipales, el gobierno autonómico ha decidido cambiar, a petición de los dos partidos políticos que dirigen la ciudad de Castellón y con el apoyo externo de Castelló en Moviment, el nombre con el que se identifica a la capital de la Plana.

Todo pese a que en diferentes ocasiones, la alcaldesa por el Partido Socialista, Amparo Marco, se comprometió a no llevar adelante esta medida si no había un consenso que no existe, puesto que tanto Partido Popular como Ciudadanos se niegan a esta imposición y anuncian que devolverán la denominación bilingüe en caso de llegar a gobernar la ciudad.

Del mismo modo, también varía el nombre del distrito marítimo que perderá la denominación del Grao de Castellón para ser reconocido únicamente como Grau de Castelló.

Por ello, los documentos oficiales y cualquier escrito que se efectúe, bien dirigido al ayuntamiento o que efectúe el consistorio; las señales de tráfico... cualquier referencia de un organismo oficial, utilizará la denominación en valenciano.

Compromís argumenta motivos históricos para “recuperar el nombre original”, pese a que hasta ahora los ciudadanos podían elegir libremente cómo llamar a la ciudad.

Desde el Partido Popular, y tal y como en 'Herrera en COPE' ha explicado la candidata del Partido Popular a la alcaldía de Castellón de la Plana, Begoña Carrasco, se recurrirá esta decisión del Gobierno valenciano para tratar de aplazar esta aprobación. Los populares consideran que la cercanía de las elecciones autonómicas no permiten este tipo de decisiones ya que “no es ni urgente ni extraordinaria”. Carrasco ha asegurado que la primera medida que adoptará si es alcaldesa tras las elecciones de mayo es devolver el doble topónimo.

Por su parte, Ciudadanos también se ha mostrado contrario a esta decisión. Su portavoz, Vicente Vidal, ha señalado a COPE que “recorta el derecho de los castellonenses a llamar a su ciudad en castellano; los de los no recortes, no solo recortan de bolsillos, también crean problemas donde no los había”.