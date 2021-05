Compromís fuerza la comparecencia de Teresa Ribera en el Senado para explicar la situación de Torre la Sal

Compromís fuerza que la vicepresidenta cuarta y Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, tenga que comparecer ante el pleno del Senado el próximo martes día 25, para responder sobre la pregunta formulada por el senador Carles Mulet para contestar “¿Qué previsiones tiene el Gobierno respecto al poblado marinero de la Torre de la Sal (Cabanes) en Castelló, después de notificar a las personas propietarias la incoación del expediente de recuperación posesoria de los bienes de dominio público marítimo-terrestre?

Mulet ha informado que espera que esta comparecencia sirva para que Ribera asuma compromisos y paralice el proyecto “ no sirven promesas abstractas y no materializadas, esperamos anuncie que pone el contador a cero y asume que no es justo ni viable acometer la “recuperación posesoria” de las aproximadamente 100 viviendas del poblado y se abra un nuevo proceso de negociación para evitar derribar las casas y permitir a sus propietarios continuar en sus casas”

El senador de Compromís ha recordado que este poblado fue construido durante los inicios del siglo pasado, en una zona tradicionalmente poblada donde se encuentran yacimientos neolíticos, puerto fenicio y/o romano, una gran ciudad ibera de más de 100.000 según las excavaciones producidas durante las obras del PAI homónimo, y asentamientos de época islámica y medieval ( con el descubrimiento de grandes necrópolis) o como se acredita con la torre vigía fechada entre el XV y el XVI en perfecto estado de conservación “ esta zona siempre ha estado poblada, y los vecinos actuales tienen licencias municipales, es suelo urbano consolidad y legal, del cual pagan religiosamente sus impuestos”

El primer se hizo en octubre de 1975, o sea, antes de la plena democracia, con una legislación e instituciones franquistas y por lo tanto ilegítimas, con una decisión caprichosa y arbitraria que marca una línea de deslinde que justo cuando llega al poblado, se adentrar inexplicablemente para incluir todas la viviendas. En 1993 se volvió a impulsar esta medida, también con serios defectos de forma, a pesar de ello, se trataba ya de suelo urbano consolidado por el PGOU de 1983 contra el cual Costas no alegó, muy a contrario, fue Costas quien construyó el paseo marítimo dentro de esta zona para proteger el poblado

Mulet ha calificado como inexplicable que justamente ahora, 47 años después, se pretenda derribar el poblado “ por ello confiamos arrancar el martes el compromisos de la ministra para garantizar una solución que paralice la tramitación y busque una solución de consenso con las personas afectadas”