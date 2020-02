Compromis denuncia que el Gobierno pretende imponer peajes blandos en la AP-7

"La intención del Gobierno es revisar el modelo de peajes de la red viaria de alta capacidad encaminado a garantizar la sostenibilidad y el uso eficiente”. Esta es la respuesta del Gobierno a la pregunta del senador de Compromís, Carles Mulet, en la que se interesaba por el cobro de peajes blandos en las autovías.

El Gobierno abunda en su respuesta en que, a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha manifestado en reiteradas ocasiones la necesidad de que se lleve a cabo una reflexión profunda y consensuada del sistema de financiación de las infraestructuras. Mulet se ha preguntado “¿Por qué dicen esto ahora y no hablaban de revisar el modelo cuando PP y PSOE rescataban radiales o construían autovías sin uso durante décadas con el dinero de todos y sí cuando acaba por fin el peaje en la AP-7?”.

El representante valencianista ha pedido al Gobierno “que aclare su postura de forma taxativa y descarte peajes blandos en la AP-7, o desautorice a quien responde las preguntas parlamentarias pues, en ocasiones, llegan a ser incluso contradictorias”.

Para Mulet “nos tememos que el Gobierno sigue con su hoja de ruta, tan solo disimulada por las elecciones y, a pesar que finalmente el ministro de Fomento José Luis Ábalos dio su brazo a torcer y acabó diciendo que no habría peajes, se confirma que no rechazan el pago por circular a cargo de los contribuyentes”. Mulet añade que “el PSOE, como el PP, en estas cuestiones no es de fiar: igual prorrogan la concesión de un vial, que te ponen la euroviñeta y se desmarcan un poco, estén o no en la oposición”.



La última abstención del PSOE se pudo ver a finales de 2018 en el Senado durante el debate de la moción de Compromís para garantizar la gratuidad de la AP-7 y que no se pagaran ni cánones por circular ni por su conservación “de forma que el mantenimiento del vial se hiciera a cargo de las cuentas públicas, como se realizan los otros del Estado”, ya que los valencianos llevamos más de 40 años pagando peajes y los demás no.



El escrito de los valencianistas interpelaba también por la prohibición de circular tráfico pesado entre los municipios de Torreblanca y Nules y la medida de desviar el tráfico de la N-340 por la CV-13 y CV-10 ante el desplazamiento que se ha producido de este hacia la AP-7, asunto que la respuesta omite.