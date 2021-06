Claudia Conte vuela por encima de los 6.000 puntos en el heptatlón de Arona

Claudia Conte (Playas de Castellón) se ha convertido en la segunda española de la historia, tras María Vicente, que logra superar la barrera de los seis mil puntos en el heptatlón y lo consiguió este fin de semana en el Mitin de Arona, donde acabó con 6.029 puntos.

En la primera jornada destacó su sensacional registro en el salto de altura, donde superó el 1,88, que es la mejor marca de una española en un heptatlón, la mejor de este año en la prueba de altura y la octava española de todos los tiempos. Ninguna rival saltó más que ella.

Al cerrar las cuatro primeras pruebas con 3.612 puntos y quinta en el mitin, la castellonense retomó el heptatlón con sus dos peores actuaciones: 42,68 en la jabalina y, sobre todo, 5,61 en la longitud. Pero Conte reaccionó por la tarde y logró otro registro espectacular en los 800 metros, una prueba que terminó en 2:09.93, cuando su mejor tiempo dentro de un heptatlón estaba en 2:14.51. Este resultado permitió a la pupila de Manoli Alonso regresar al quinto puesto en Arona.

































“Creo que no he sabido gestionar las emociones de haber acabado tan bien el primer día”, explicó Conte nada más acabar el heptatlón, y añadió que está un poco obsesionada con los nulos en la longitud. “No es un problema técnico. En los entrenamientos lo veo. Es que voy pensando en no hacer nulo y así no salto bien”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por este motivo, la atleta del Playas de Castellón disputará el sábado que viene la prueba individual de la longitud en el Campeonato Autonómico que se celebrará en La Nucia, renunciando así al Campeonato de España sub23. Sí estará en el absoluto, el siguiente fin de semana en Getafe, donde espera luchar por la medalla de oro en el salto de altura, la prueba en la que es líder del año. “Pero todo está a expensas de si necesito practicar en otra prueba antes del Europeo. Porque lo importante es el Europeo”.

Claudia Conte ha centrado su preparación en el Campeonato de Europa sub23, que se disputará en Tallin (Estonia) del 8 al 11 de julio.

También compitieron en Arona Carmen Ramos, que acabó en el puesto duodécimo (4.795 puntos) después de cometer tres nulos en la longitud; Mara Herrando, que finalizó cuarta con 4.274 puntos en la categoría sub18; Jorge Ureña, que se retiró por unas molestias en el pie después de la longitud, aunque estará en el Campeonato de España para intentar hacer la mínima olímpica; y Pablo Trescolí, que acabó con 7.819 puntos.