17 chefs de Castellón se unen para rendir homenaje a Joan Roig, pionero de la nueva cocina

Joan Roig fue todo un avanzado en la cocina castellonense. Desde su Can Roig en Alcossebre sorprendió por su calidad e innovación en los platos y se tornó en todo un referente entre sus colegas. Tanto que fue de los primeros en entrar en la asociación Eurotoques, la organización de cocineros a nivel europeo que ahora ya está asentada en nuestra provincia.

Le cogió el relevo como delegado provincial el estrella Michelín desde Cal Paradís de Vall d'Alba, Miguel Barrera, que nos presenta en primer lugar algo que muchos os preguntaréis. ¿Qué es eso de Eurotoques?: “Es una asociación europea de cocineros. En España nació de la mano de los cocineros vascos y ahora somos de los países más potentes. En la Comunitat Valenciana la delegada es Susi Díaz y en Castellón soy yo desde hace 10 años, después que Díaz me llamara para que me hiciera cargo. Entonces estábamos Roig y yo y ahora ya somos unos 17”.

Ahora esta asociación presenta su nueva cita, en homenaje a Juan Roig, en su restaurante de Alcossebre el próximo día 6. Una cita que vale para rendir homenaje a todo un referente en los fogones castellonenses.

Respecto a él, Barrera apunta que “siempre lo he tenido como una persona a seguir, ya que hacía cosas diferentes a las que se hacían en Castellón. Hice amistad con él, teníamos mucha colaboración al final. Él fue tras una asamblea de EuroToques el que me dio el empujón para que me pusiera al frente. Fue mi valedor, y cuando murió pensé en hacerle un homenaje porque creo que se lo merecía”.

Numerosa participación

Y lo hacen además con una cena a 34 manos aproximadamente, porque ahí estarán los 17 miembros provinciales de Eurotoques. Junto a Barrera, otros estrella Michelín como Emanuel Carlucci y Alejandra Herrador de Atalaya, también Soles Repsol como Rubén Miralles y Avelino Ramón del Daluan y otros reconocidos como Carlos Gutiérrez de Casa Roque, Emilio Miralles desde Al d'Emilio, Pedro Salas de Arre o Santi Chiva del Pairal. Y todo ello con un toque solidario, ya que lo recaudado irá para la lucha contra el cáncer: “Pensamos que los beneficios que hayan lo queríamos donar a la Asociación Española contra el Cáncer, ya que él falleció de esa enfermedad y le trataron bien. Así podemos poner nuestro granito de arena para que puedan seguir avanzando en la investigación”.

Lo que deja claro Barrera es que esta unión de tantos cocineros haría que Roig “estuviese contento porque al principio estábamos solos, aunque no era de este tipo de eventos, era de perfil bajo. Pero donde esté seguro que nos lo agradecerá”.





Homenaje desde casa

Y junto a todos ellos, por cierto, estará también el propio sobrino del homenajeado, que ha cogido el testigo de Juan Roig y al que también hará un homenaje recuperando un plato típico de su cocina: “Como participa su sobrino, que ahora está al frente del restaurante, sí me ha dicho que hará un plato suyo. Al final, uno de los legados de la cocina es que cuando uno no está, sus platos siguen ahí”.