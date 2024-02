La cerámica de Castellón concienciará "que nuestro producto es más caro pero no contamina"

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, considera que el sector cerámico castellonense se encuentra en una situación de "excepcional necesidad" y que "sería un error no ayudarle", motivo por el cual se ha reunido este miércoles con el presidente de la patronal azulejera Ascer, Vicent Nomdedéu, para rubricar la ayuda directa de 600.000 euros que recibirá esta entidad.

Estos fondos se destinarán a una campaña de promoción del azulejo en colaboración con este sector industrial, que pretende captar nuevos clientes, informar a clientes e intermediarios de las bondades del producto e incrementar su demanda.

"Estamos haciendo todos los esfuerzos que podemos para dar estabilidad al sector. Que nadie piense que por atravesar momentos difíciles la cerámica ha dejado de innovar, de diseñar, de respetar los derechos de los trabajadores o de hacer productos de calidad. Es importante que se sepa", ha destacado el president.

Campaña de promoción

Mazón ha explicado que la subvención directa que recibirá Ascer será gestionada íntegramente por esta patronal y se sumará al millón de euros de subvención nominativa que ya recibe vía presupuestos de la Generalitat.

"Ellos saben cuál es el mensaje, el canal, el mercado al que dirigirse, porque es un sector muy profesional. Por eso la Generalitat no va a intervenir en la campaña", ha subrayado Mazón.

El sector cerámico tiene una necesidad excepcional y desde la @generalitat vamos a estar a su lado.



Firmamos un convenio con @ASCER_comunica para promocionar la cerámica en el exterior frente a las amenazas de competidores de terceros países con productos que no tienen los… pic.twitter.com/HL0iYpGEBC — Carlos Mazón (@carlos_mazon_) February 7, 2024





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El presidente de Ascer, Vicent Nomdedéu, ha agradecido el compromiso del Consell y ha recordado que, en la provincia de Castellón, uno de cada tres trabajadores está empleado en el clúster cerámico, que es "el motor de la provincia".

"Ayudarnos a nosotros es ayudar a la economía valenciana, somos el primer cliente de los puertos de Valencia y Castellón. Creo que el compromiso del president es acertado", ha agregado.

Según Nomdedéu, la campaña "consiste en hacer ver que seguimos vivos, que seguimos luchando y creyendo en nuestras empresas. Hemos de hacer ver al consumidor, mentalizar a los distribuidores y prescriptores, de que nuestro producto es más caro que el de nuestros competidores pero no contamina, con un símil parecido al de la agricultura, porque no jugamos con las mismas armas que nuestros competidores. Ellos no deben cumplir con la normativa medioambiental, laboral o comercial, así es fácil vender más barato".

"Hasta ahora hacíamos campañas de apuesta por la cerámica para competir con otros sustitutos del revestimiento, ahora hemos de decir al consumidor que piense a la hora de comprar qué consecuencias tiene comprar algo que no cumple con la normativa que nos imponemos", ha añadido el presidente de Ascer.

Feria Cevisama

Preguntado por la próxima edición de Cevisama, que comenzará el próximo 26 de febrero, ha contestado: "en las ferias siempre sacas algo, en positivo o en negativo, a veces en momentos de crisis se convierten en subastas, pero cada empresa tiene su estrategia".

Nomdedéu prevé una asistencia "similar al año pasado". "Hay empresas que han decidido no asistir, pero todo el mundo va a estar atento a Cevisama por si sirve de revulsivo", y ha recordado que algunas empresas que no estuvieron el año pasado han cerrado. "No quiero que se extraigan conclusiones de esto, pero la situación actual va lastrando a las empresas".

Preguntado por el cierre anunciado de la producción en Roca Tiles, de La Vall d'Uixó, el presidente de Ascer ha dicho que hasta que no acaben las negociaciones no sabrán la cifra de trabajadores afectados".

Por último, la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha afirmado que la cerámica "lleva muchos años levantando la voz. Desde la Diputación no tenemos capacidad económica para apoyar, pero sí podemos hacer ver a otras administraciones que nuestra cerámica es la mejor y que si se apaga este sector se apaga la provincia".

"Hemos pedido ayudas al Gobierno de España y hemos recibido una respuesta mínima e insuficiente, que lleva acompañados muchos problemas técnicos. Hay que ayudar a un sector estratégico e innovador que nunca ha pedido nada hasta ahora, que lo necesita", ha concluido.