Carles Salvador se reencuentra con su pasado ante la U.D. Logroñés

Carles Salvador, jugador del C.D. Castellón, ha pasado por los micrófonos de COPE para analizar la final que decidirá el ascenso a Segunda División frente a su exequipo, la U.D. Logroñés, el sábado 18 de julio. El encuentro se podrá escuchar en COPE Más Castellón (101.6 FM) a partir de las 21:30.

El centrocampista prevé un duelo difícil ante un rival al que conoce bien por su pasado: “Han realizado una temporada muy importante en cuanto a números. Este año mantienen el mismo bloque de jugadores que cuando estaba yo, pero con alguna incorporación que les ha ido muy bien”. En este aspecto, Salvador reconoce que, personalmente, “será extraño jugar un play off contra los que han sido tus compañeros”.

Respecto al transcurso del juego, el castellonense espera a “dos conjuntos muy competitivos” y considera que la tranquilidad será una de las claves del éxito: “No deja de ser un partido de fútbol, tan solo cambia su trascendencia. Cuanto más sepamos gestionar nuestras emociones, mejor”. En esta línea, ha recalcado que es una situación en la que pueden afectar “los nervios o el miedo a fallar”.

Tras 4 meses de parón competitivo, asegura que el factor físico puede verse afectado: “Por mucho que se trabaje, llevamos un mes y medio entrenando y da para lo que da. No somos máquinas”. No obstante, no considera que sea un factor determinante, pues “todos partimos en las mismas condiciones”.

En cuanto al beneficio con el que cuentan los albinegros de optar a repesca, el mediocentro ha puesto en valor haber conseguido el liderato: “Perder sería como clasificarse a las semifinales, esto es lo más importante de haber quedado primeros”. No obstante, ha matizado que, en ese supuesto, sería determinante “recuperarse mentalmente en 2 o 3 días”.

Respecto a la peculiar forma en el que se disputará la cita más importante de la temporada, el futbolista asegura que “la situación es muy extraña”, y destaca la dificultad que supone preparar un enfrentamiento tan decisivo en estas circunstancias: “Estar tanto tiempo parados no pasa ni en verano, es una incógnita saber cómo va a llegar cada equipo”.