Rescate de altura en Almassora: los bomberos extraen a dos personas en el incendio de un bloque de pisos
Dos personas han tenido que ser atendidas por los servicios médicos debido a la inhalación de humo
Castellón - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Esta noche ha habido un incendio en un bloque de pisos de Almassora que se ha iniciado en la zona de contadores, ubicado en la planta baja del edificio.
Los bomberos han tenido que rescata con auto brazo de rescate en altura y por el exterior a dos personas que estaban en una ventana por la gran cantidad de humo que había dentro de su vivienda.
Además, dos personas han tenido que ser atendidas por inhalación de humo y se ha recomendado a los vecinos que no pasaran lo que restaba de noche en sus casas pero que, si lo hacían, debido a la gran cantidad de humo, tuvieran las ventanas abiertas, según ha informado el Consorcio de Bomberos de la Diputación de Castellón.
El fuego se ha producido alrededor de las 3 de la madrugada y la Policía Local y la Guardia Civil pudieron evacuar a gran parte de los vecinos de este edificio de cuatro alturas, excepto a dos viviendas cuyos moradores han sido confinados.
Temas relacionados
Escucha en directo
COPE CASTELLÓN
COPE MÁS CASTELLÓN
“Feijóo se ha adelantado a Sánchez con un plan de 50 medidas para mejorar la gestión de los incendios”
Jorge Bustos
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h