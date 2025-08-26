Rescate de altura en Almassora: los bomberos extraen a dos personas en el incendio de un bloque de pisos

Bomberos rescatan a dos personas que estaba en la ventana de su piso en Almassora

Esta noche ha habido un incendio en un bloque de pisos de Almassora que se ha iniciado en la zona de contadores, ubicado en la planta baja del edificio.

Los bomberos han tenido que rescata con auto brazo de rescate en altura y por el exterior a dos personas que estaban en una ventana por la gran cantidad de humo que había dentro de su vivienda.

Consorcio Bomberos de la Diputación de Castellón Las dos personas han sido rescatadas por los bomberos

Además, dos personas han tenido que ser atendidas por inhalación de humo y se ha recomendado a los vecinos que no pasaran lo que restaba de noche en sus casas pero que, si lo hacían, debido a la gran cantidad de humo, tuvieran las ventanas abiertas, según ha informado el Consorcio de Bomberos de la Diputación de Castellón.

El fuego se ha producido alrededor de las 3 de la madrugada y la Policía Local y la Guardia Civil pudieron evacuar a gran parte de los vecinos de este edificio de cuatro alturas, excepto a dos viviendas cuyos moradores han sido confinados.