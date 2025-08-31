Benicàssim se viste de gala para la Belle Époque

El Palacete Municipal de Villa Elisa brilla como a principios del siglo XX gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Benicàssim, junto a un grupo de mujeres vinculadas a la organización de la Belle Époque de Benicàssim, que este mes de septiembre celebra su XIV edición.

Desde principios de año, este grupo de mujeres ha colaborado en la rehabilitación de las estancias con labores de costura y con la recogida de objetos de decoración datados de principios del siglo XX. Hoy se han inaugurado las estancias, que podrán ser visitadas durante el fin de semana del 5 al 7 de septiembre dedicado a la Belle Époque de Benicàssim.

La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, ha agradecido su labor, “hoy, con la cocina de Villa Elisa recuperada y con el interior de todas sus estancias vestidos de memoria, gracias a ‘las chicas Belle Époque’ y a la generosidad de más de 30 familias de Benicàssim y particulares que, con enorme cariño, no solo han trabajado con mimo e ilusión, cuidando cada destalle de la restauración de la cocina, sino que han donado objetos, utensilios, cuadros y piezas que, a partir de ahora, contribuirán a vestir de historia de cada rincón de Villa Elisa”.

Tal como ha explicado Marqués, el palacete municipal, “además de ser un edificio emblemático de Benicàssim, representa también hoy el espíritu de nuestra singular Ruta de las Villas, un tesoro patrimonial, cultural y turístico que nos singulariza y que nos recuerda el inicio de nuestra ciudad como destino turístico referente tanto en la provincia como fuera de ella. También representa una forma de vivir que, cada septiembre, cobra su máxima expresión con la celebración de Benicàssim Belle Époque, mostrándonos una forma de vida a la que no debemos renunciar porque también forma parte de nuestra historia como municipio”.

Cabe destacar que Villa Elisa fue restaurada y adaptada en 2019 con la colaboración de la Diputación de Castellón para convertirse en un enclave de arte, cultura y conocimiento. El palacete modernista fue remodelado con salas de formación, exposiciones o conferencias, con el fin de albergar la celebración de todo tipo de eventos, actos públicos y cursos, en un espacio privilegiado frente al mar, en la playa del Voramar.

Ayuntamiento de Benicàssim Cocina de Villa Elisa

Belle Époque

Los próximos 5, 6 y 7 de septiembre, el paseo de las Villas de Benicàssim volverá a trasladarse a la época entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Bajo el título “La Exposición Universal de Las Villas”, el paseo marítimo se convertirá en una auténtica exhibición de progreso del siglo XIX.

Villa Elisa se transformará en un gran palacio con exposiciones temáticas y el paseo Pilar Coloma será el escenario de inventos históricos, avances científicos, objetos curiosos y expresiones artísticas propias de la época. Así, Villa Elisa se convertirá en el “Gran Palais” tal como se hizo en la Exposición Universal de París de 1900.

En la comisión preparatoria se dictaminó que se debía construir un gran edificio en la explanada donde tendría lugar el evento. La obra terminó siendo bautizada como el “Grand Palais” de París y acogió todo tipo de exposiciones y conciertos. Por ello, el palacete municipal, albergará una exposición de los ganadores del concurso de pintura rápida de las trece ediciones anteriores desde la creación de este evento modernista benicense.

Además, el edificio también acogerá una colección de trajes y sombreros que son un reflejo de las últimas tendencias entre los vecinos y veraneantes en Las Villas de Benicàssim.

Durante los tres días que dura el evento modernista, Benicàssim contará con un total de 40 actividades programadas alrededor de la temática de las Exposiciones Universales con recreaciones de encuentros que se dieron en la exposición universal de París como la recepción de embajadores, desfile de las naciones, conciertos, espectáculos, exposiciones, mercadillo modernista, el carrusel Denzel y el globo aerostático Gilfard, entre otras actividades de un completo programa para todos los públicos. Toda la programación en: https://belleepoque.benicassim.es/