Begoña Carrasco (PP) alerta “de un contagio” en Castellón de la situación de Cataluña

Este viernes el pleno del Consell de la Generalitat Valenciana aprueba el decreto por el que elimina la denominación en castellano con la que se identifica a Castellón de la Plana, pasando la ciudad a denominarse oficialmente Castelló de la Plana.

Por ello, en 'Herrera en COPE', la portavoz del Partido Popular en el ayuntamiento castellonense y candidata a la alcaldía, Begoña Carrasco, ha señalado que “el problema es que se está produciendo un contagio de lo que está pasando en Cataluña. Hemos tenido que aguantar esta legislatura y ver a la mitad de nuestro gobierno municipal se ha manifestado en una plaza pública por la independencia de Cataluña; que asaltaran nuestro ayuntamiento el día del referéndum para lanzar papeletas a favor de este referéndum independentista o, que se hagan actos a favor de la normalización lingüística que acaben a favor de la tercera república o pidiendo la libertad de los políticos presos catalanes”.

La líder popular ha responsabilizado al Partido Socialista y, concretamente a la alcaldesa Amparo Marco, de estas situaciones ya que “no se ha plantado en ningún momento y les ha dejado hacer. Si uno no quiere, no sabe o no puede gobernar, lo que tiene que hacer es dejar paso”.

Carrasco explica que “el nombre ya es Castelló, porque nos llamamos Castellón y Castelló” y advierte que desde su formación “hemos intentado frenarlo. Hicimos la consulta a un miembro de la Junta Electoral, porque lo hacen hoy, en plena campaña de las elecciones generales y autonómicas y justo a un día de que empiecen las Fiestas de la Magdalena”.

Esta consulta finalizaba con resultado negativo para la petición de los populares ya que “nos dijeron que no iba a fructificar el recurso porque como es un acto administrativo el gobierno valenciano tiene derecho a hacerlo”, aunque Carrasco ha anunciado en 'Herrera en COPE' que, “lo recurriremos porque hoy pierde Castellón”, a la vez que ha calificado el día “como triste y en el que perderíamos todos”.

Begoña Carrasco se ha comprometido en la entrevista mantenida con Carlos Herrera a que, si tras las elecciones municipales del mes de mayo logra convertirse en alcaldesa, “la primera medida que tomaré, por supuesto será preocuparme por el empleo de los castellonenses, pero como medida simbólica será devolverle la libertad a esta ciudad y que los castellonenses puedan llamarla Castellón o Castelló, como siempre han hecho”.

Le ha reprochado a Partido Socialista y a Compromís, que gobiernan la ciudad, que su objetivo en los últimos cuatro años ha sido “gobernar solo para los que les votan; no para la mayoría de los castellonenses”.

También ha querido Begoña Carrasco recordar que otro de los objetivos del gobierno municipal es derribar la Cruz del parque Ribalta: “También quieren derribar una cruz que fue resignificada en el año 1979”.