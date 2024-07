El aviso de Patim ante la cocaína: "Estamos banalizando el consumo"

El verano siempre pone la alerta en los padres, por el descontrol que se puede generar entre sus hijos. Especialmente entre adolescentes, esa primera borrachera o el contacto con tabaco o drogas puede darse ante el desconocimiento parental.

Un hecho, el de tratar de paliarlo, en el que resulta clave una interacción paterno-filial que cada vez resulta más complicada. Las nuevas tecnologías, las redes sociales, las pantallas... están haciendo que una simple charla cara a cara resulte más difícil de realizar en nuestras casas.

Pero es esa educación la que puede resultar vital para paliar estos problemas. Nos lo ha expuesto Francisco López, presidente de Patim, entidad castellonense que se dedica al tratamiento ante adicciones de todo tipo.





Educación familiar

Indica López que “si no lo reciben en casa, me preguntaría para qué tienen unos padres. No es sólo pagarles un buen colegio, sino educarlos durante todo el día. Muchos padres han perdido el valor de la educación, pensando que es sólo llevarlos a un buen colegio. Educar en familia es eso, pero aparte darles valores, enseñanzas, creencias y actitudes ante la vida para que puedan elegir y tengan algún freno que les haga ponerlo en momentos dados”.

El presidente de Patim, ante el micrófono azul de COPE, destacaba además que “nos estamos enfrentando poco en la prevención en la juventud. Hay que generar de nuevo el marco de la familia y se le transmitan premisas y comportamientos. Por ejemplo, retrasar al máximo el momento de consumo de alcohol. Hay que educar en la realidad”.

Alerta ante el consumo

Un López que también ha resaltado detalles de la Memoria de Patim en 2023, que mostró de nuevo la cocaína como la droga más presente en los casos que tratan. Sobre ello, ha lanzado una importante alerta: “Lo que pasa es que hay más consumo del que nos creemos porque lo hemos banalizado”.

Y ahí, el presidente de Patim ponía duros ejemplos, como el de adolescentes “que a las 5 de la tarde estaban con cubatas, uno detrás de otro, al que les advertí que eso era la puerta a una adicción” y ponía un duro ejemplo: “un caso puerta a puerta, nos la traían en ambulancia directamente. Se bebió el gel de la ambulancia”.

La subdelegación del Gobierno en Castellón felicita a los dos galardonados de la provincia de Castellón, José Francisco López, presidente de la Asociación para la intervención e integración en dicciones y otras conductas (PATIM) de Castellón (+) — Subdelegació del Govern a Castelló (@SubdelCastello) June 26, 2024









Ante ello eso sí, Francisco López, que hace pocas fechas recibió la Medalla al Mérito de la Protección Civil, ha querido lanzar un mensaje ante estas situaciones: “Hay gente muy válida, jóvenes de varias entidades, que saben ayudar y saben divertirse también sin alcohol. Saben beber con respeto a la familia, amistades y hacia nosotros mismos”.