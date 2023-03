El autobús de Vila-real suma 225.000 pasajeros

El servicio municipal de autobús gratuito y pionero de Vila-real, el Groguet, se consolida y moderniza para ofrecer una alternativa de transporte público sostenible, eficaz y sin coste alguno para el usuario. El concejal de Movilidad, Emilio M. Obiol, ha presentado esta mañana las novedades del servicio, incluidas en la reciente licitación del contrato, como la incorporación de marquesinas y plataformas para facilitar la accesibilidad, y los datos de evolución de viajeros del autobús municipal, que arrancó con dos líneas en noviembre de 2018 y cuenta ya con una media anual de 225.000 pasajeros.

“Los datos, a pesar de todo, reflejan un cierto estancamiento en la evolución del Groguet, porque no podemos obviar el efecto que la covid-19 tuvo en el sector del transporte”, valora Obiol, quien, en cualquier caso, destaca la importancia del bus gratuito para la articulación de una movilidad sostenible en Vila-real y el cumplimiento de la Ley de cambio climático. “En la ley hay muchos más puntos que la aplicación de una Zona de Bajas Emisiones que estamos tratando por todos los medios a nuestro alcance de modificar para no impactar negativamente en nuestro pequeño comercio. Todos esos puntos para combatir el cambio climático, los estamos cumpliendo. Entre otras medidas, con un autobús público con dos líneas y varias variantes, completamente gratuito, que no tiene ningún otro municipio del país”, incide el concejal, quien se ha referido también a la modernización del servicio incorporada en el nuevo contrato.

Entre las novedades del Groguet, destaca una rotulación más moderna y adaptada a las imágenes corporativas de la ciudad y la dotación de vehículos menos contaminantes (de gas natural comprimido, GNC) y con más plazas de movilidad reducida. Destaca también entre las mejoras del contrato la colocación progresiva de 10 marquesinas en la vía pública -en estos momentos, hay cinco ya operativas- con información de servicio, espacio de espera para PMR y mupis, que se regularán en base

a la ordenanza en la que trabaja el departamento para la explotación publicitaria del servicio de bus que permitirá la promoción de actividades, campañas y servicios municipales. En las dos “subestaciones” previstas en Vila-real -la conocida como la báscula y, cuando la coyuntura permita retomar el proyecto, la de la intermodal proyectada frente a la estación de Renfe- se ubicarán marquesinas dobles. Además, a corto plazo, el departamento de Movilidad prevé también la colocación en estos puntos de pantallas para el seguimiento del servicio. “Se trata de unas marquesinas sencillas y modernas que van a dotar al autobús Groguet de una mayor seguridad y confortabilidad, redundando de esta manera en una mayor calidad del servicio y un incentivo para incrementar su uso”, argumenta Obiol.

El responsable de Movilidad también ha querido destacar la reciente colocación de plataformas que facilitan la accesibilidad del bus para las personas con movilidad reducida. La previsión es colocar un total de 10 y ya se han ubicado tres en diferentes puntos de la ciudad. “Además, seguimos introduciendo mejoras en el servicio, a petición de los propios usuarios, como adelantar la primera expedición para ajustarla al horario del Hospital Universitario de la Plana, o adaptaciones a los horarios de los estudiantes, entre otras mejoras”, detalla.

“Cuando llegamos al gobierno municipal en 2011, en movilidad estaba todo por hacer. Fue este gobierno municipal quien impulsó el primer carril bici de Vila-real y los que han venido y vendrán detrás. Impulsamos el primer Plan de Movilidad Sostenible, estamos trabajando en la ordenanza de los VMP, trabajamos también en la ubicación de una red de electrolineras y, por supuesto, entre muchas otras cosas, este autobús público y gratuito que vertebra toda la ciudad y que muy pocas ciudades de España tienen. Pruebas y hechos que avalan la apuesta y el compromiso de este gobierno por la movilidad, la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, que no depende solo de la aplicación de una zona de bajas emisiones que ahogaría aún más a nuestro comercio”, concluye Obiol.