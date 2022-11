Aurora Grup de Suport celebra su primera gala lírica solidaria en Burriana

La soprano Iris Almenara y la pianista Lucía García Enrique-Tarancon interpretarán obras operísticas muy representativas en la historia de la música clásica en la gala lírica solidaria a favor de l’Aurora Grup de Suport, que acogerá el Auditorio Juan Varea el próximo sábado 26 de noviembre.

Romanzas de zarzuela y canciones de la época del romanticismo en diversos idiomas que acercarán al escenario del auditorio la sensibilidad artística de diferentes siglos y estilos. Además, en la segunda parte de la gala solidaria tendrá cabida la música relacionada con la poesía, así como la participación del reconocido poeta Enrique Falcón.

La gala empezará a las 19 horas y para acceder se solicitará un donativo de 5 euros. Con esta propuesta los artistas quieren hacer su aportación a la labor de l'Aurora Grup de Suport. También está la posibilidad de hacer una donación a la Fila Cero habilitada para el evento a través de la web aurorasuport.org.

El mismo día 26, una hora antes de dar comienzo al concierto, tendrá lugar la apertura al público de dos exposiciones simultáneas en el claustro del CMC la Mercè. Ambas muestras abordan temáticas relacionadas con el drama migratorio en el Mediterráneo y el empoderamiento de la sociedad civil para tratar de hacerle frente.

Organizada por el recientemente creado “Centro de Estudios y Sensibilización sobre la Migración y los Derechos Humanos de l’Aurora” se inaugurará “SAR Solidaridad al Rescate”, una muestra colectiva de fotografías de entidades que forman parte de la flota de rescate civil humanitario. Se trata de una colección de imágenes cedidas por las ONG: Sea Watch, Sea Eye, United4Rescue, SOS Humanity, Open Arms, Salvamento Marítimo Humanitario, Louise Michel, Misión Lifeline, Proemaid y Caravana Obrint Fronteres.

A la vez, y en torno a las mismas temáticas, se podrá disfrutar de las obras de Artistes al Rescat, Artistes per l'Aurora. Una muestra donde encontrar originales en diferentes formatos y técnicas de artistas como: Maleïda Taca, Blocco Nero, Very Veritas, Jose Caño, Vane Julián, Héctor Comes, Sara Bellés, Verónica Fabregat, Tòfol Cruz, Ino Grau, Irene Pérez y Marta Flors.

Algunas de las piezas van acompañadas de textos creados por Núria Vizcarro, Laia Porcar y Tania Muñoz. Ambas exposiciones estarán disponibles para el público hasta el 26 de diciembre y servirán como herramienta de sensibilización para la próxima visita de centros educativos de la zona.

L’Aurora Grup de Suport es una entidad dedicada a la cooperación con las ONG que rescatan vidas en el Mediterráneo. Cuenta con numerosos voluntarios y realiza diversas funciones colaborando con más de 15 entidades a nivel estatal y europeo en los puertos de Borriana, Vinaròs, Sagunt y Benicarló.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Borriana, Vicent Granel, considera que “es fundamental para nosotros colaborar y apoyar iniciativas que no sólo promuevan el arte y la cultura, sino también valores de tolerancia, humanidad y derechos fundamentales que contribuyen a mejorar nuestra sociedad”.





Iris Almenara y Lucía Garcia

Iris Almenara es licenciada en la especialidad de Canto Lírico en el Conservatorio Superior de Música de València Joaquín Rodrigo. Ha ofrecido recitales líricos en diversas salas de Madrid, Guadalajara, Castelló y València. También realizó una gira como profesora de canto coral por Nueva York y Boston.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Lucía Garcia Enrique-Tarancón es licenciada en la especialidad de Interpretación Pianística por el Conservatorio Superior Salvador Seguí de Castelló de la mano de Javier Esplugues. Ha actuado como solista en numerosas ocasiones a lo largo de la Comunitat Valenciana así como participado en orquestas de cámara y bandas municipales desempeñando el papel de solista.