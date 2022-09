Arranca el ciclo del CEU “Educar para la salud”

“Es habitual que una persona con Parkinson venga a clase con un andar característico, titubeante y de paso corto,y que, al finalizar la sesión, se transforme, aunque sea provisionalmente, en largo y recto. Obviamente, el tango no cura esta enfermedad, pero ayuda a frenar sus síntomas y mejora la calidad de vida de quienes la padecen”. Así lo ha afirmado Elisa Folqués, pionera en aplicar la ‘tangoterapia’ en la Comunidad Valenciana, durante la charla “Movimiento y enfermedades neurodegenerativas” con la que ha inaugurado una nueva edición del ciclo de conferencias “Educar para la Salud” de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón. La profesora de tango, formada en el Centro del Tango de Buenos Aires, CETBA, basa esta afirmación en su dilatada experiencia trabajando con personas con esta enfermedad, pero también en los estudios que avalan los beneficios que aporta la práctica de la danza, y particularmente del tango, en pacientes de Parkinson y otras patologías neurodegenerativas con problemas de alteración motora.

Durante su intervención, Folqués ha explicado que el tango es un baile en el que no hay una coreografía fija, “sino un repertorio de pasos y figuras que se pueden combinar libremente, lo que obliga a concentrarse y a tomar decisiones casi sin darse cuenta, porque se elige mientras se disfruta”. “Esto aporta un entrenamiento muy valioso para las personas con Parkinson, que padecen importantes problemas de movilidad, ya que les ayuda a superar los numerosos obstáculos físicos que deben afrontar en su realidad cotidiana”, ha continuado la ponente.

Además, este baile no solo trabaja la propiocepción, el equilibrio y la coordinación, sino que es beneficioso a muchos otros niveles, según ha señalado Folqués. “Como se realiza en grupo, en un abrazo cerrado y de modo sincronizado con la pareja, genera bienestar emocional y ayuda a evitar la exclusión social que padecen muchas de estas personas”.

La profesora de tango considera que este encuentro con estudiantes de Enfermería y Medicina puede abrirles otra vía, complementaria al tratamiento médico y las técnicas tradicionales, para trabajar por la calidad de vida de sus futuros pacientes de Parkinson y otras patologías neurodegenerativas. Y es que, ha afirmado, “se trata de una terapia que cada día ganas más adeptos en el ámbito científico-sanitario, bien a través estudios como los desarrollados en la Universidad de Washington, o incluso integrándose en el tratamiento integral de estos pacientes, como ocurre ya en algunos hospitales argentinos e italianos”.





En primera persona

Durante su intervención, Elías Folqués ha estado acompañada por su alumna de tango Adela Ferrando, con enfermedad de Parkinson. Enfermera jubilada, Ferrando ha compartido con los estudiantes del CEU los beneficios que la práctica de esta danza le ha proporcionado en su día a día: “Cuando mi neuróloga me diagnosticó la enfermedad, hace ya siete años, me ‘recetó’ medicación, ejercicio tipo pilates o yoga… y tango”.

“Cuando lo bailo, desaparecen las molestias y mejora mucho mi movimiento; es el único momento en el que no tengo ningún síntoma de mi enfermedad, ni de los efectos secundarios de la medicación”, ha explicado.

Y es que, ha señalado, bailar segrega endorfinas, serotonina y oxitocina, hormonas claves para fijar la dopamina, que actúa como neurotransmisor del movimiento”. Además, ha añadido la que fuera profesora de Enfermería del CEU, he descubierto el placer de escuchar y sentir la música, me siento mucho más feliz y he hecho nuevos amigos”.





Más citas con la salud

Con esta charla, ha arrancado el veterano ciclo “Educar para la Salud” de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón. A lo largo del curso, diferentes expertos acercarán a los estudiantes de todas las titulaciones a temas tan diversos como la psicosis en la adolescencia, el peligro de las pseudociencias, la gestión de la ansiedad o los protocolos de violencia de género en la sanidad.