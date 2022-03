Aniuk-Cas confía en poder traer a Castellón a niños que huyen de la guerra en Ucrania

El secretario de Aniuk-Cas, Ernesto Doménech, ha asegurado a COPE que "tenemos la esperanza y la convicción de que vamos a poder ayudar a nuestros pequeños" para que salgan de Ucrania y puedan llegar hasta Castellón con tal de que se alejen de la zona de conflicto.

"La situación es dramática", señala, tras la invasión y ataque de Rusia, aunque "muchas familias han aprovechado que ayer bajó la intensidad de combate para salir por sus propios medios y las fronteras están desbordadas".

Doménech añade que "hay muchas formas de ayudar. Siempre tratamos de dirigir a las personas a entidades que generen una cierta confianza” y alerta que “gente con maldad va a tratar de aprovecharse de la buena fe de las personas de Castellón”. Por ello, reclama asegurarse de que existan garantías “de que lo que se está entregando está llegando a la frontera y no todo el mundo está pudiendo entrar” en Ucrania.

Entidades como Cáritas o Cruz Roja son las principales. Se requiere no solo de alimentos no perecederos. Latas, mantas, productos de higiene “porque hay gente que no puede ni lavarse los dientes”.

En cuanto a los pequeños que pueden venir hasta Castellón, “nuestros niños, los que vienen todos los años, tenemos su documentación y legalmente pueden venir a nuestro país. Les hemos trasladado a la alcaldesa Amparo Marco, a la consellería de Cooperación y al ministerio de Asuntos Exteriores, que estos niños no estarán solos... están con sus hermanitos, sus primitos... y dejarlos allí en la frontera no es humanitario. Lo que tampoco vamos a hacer es introducir un niño ilegalmente. Todo el que entre en España tendrá sus papeles y es ahí donde estamos presionando a las autoridades para que cualquier niño que llegue desamparado a la frontera pueda tener una acogida legal”.

Doménech señala que “gracias a la buena fe y ayuda que hemos encontrado de entidades privadas, nos están ayudando a poder crear esa logística para, si tenemos esa baja intensidad de combate o un alto el fuego, poder traer a nuestros niños de allí de una forma segura y sin peligro”.