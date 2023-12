El Amics Castelló, obligado a romper la mala racha en Burgos

Este jueves a las 21h el Amics Castelló jugará contra el Grupo Ureta Tizona Burgos el partido correspondiente a la jornada catorce de la liga LEB Oro. Jornada intersemanal previa a la Navidad en la que los de Orenga viajan a Burgos con las importantes ausencias del tirador norteamericano Calvin Hermanson y el gigantón Tanor Ngom. Bajas que junto a Stutz el equipo ya ha tenido en jornadas anteriores.

“Hemos tenido un cúmulo de lesiones y circunstancias que nos han afectado mucho, que no esté Tanor, que no está Calvin que Eric el partido anterior estuviera al 50% y el anterior no pudiera jugarlo, todo eso al final hace mella. Nosotros necesitamos estar bien para competir y ganar” afirma Orenga.

El cuerpo técnico castellonense está trabajando en que el equipo no se amilane a pesar de las ausencias y siga compitiendo para luchar por la victoria, “lo que nos está focalizando mas que nada es en recuperar a la gente que tenemos lesionada que todavía va para largo e intentar gestionar que los jugadores que tenemos en lugar de estar al 100% tienen que estar todos al 120% y dar un paso adelante todos e intentar que en los partidos que quedan de esta primera vuelta sacar alguna victoria que va a ser complicado porque son rivales muy potentes” confesaba Juan A. Orenga conscientes de que tienen un calendario complicado con dos salidas consecutivas, Burgos y Melilla, antes de finalizar el año.

Sin duda una de las claves para que el Amics Castelló mejore su rendimiento es evitar esos malos primeros cuartos que les han lastrado en algunos partidos con diferencias amplias casi irrecuperables. Orenga hablaba de como tienen que afrontar el partido de mañana para tener opciones de victoria, “tenemos que minimizar errores porque cuando estamos en momento de coger el partido tenemos alguna pérdida o fallamos alguna canasta fácil que hace que se abra una brecha en el marcador. Tenemos que solucionar esos lapsus en los que nos sacan una diferencia importante porque el otro día el equipo 35 minutos compitió y ganó, pero los primeros cinco minutos nos sacaron del campo. Hemos hablado de ello y vamos con todas las ganas y el optimismo para ganar en Burgos”.

En frente se encontrarán a una de las sorpresas de la liga, un Tizona recién ascendido pero que está jugando a las mil maravillas, sextos con 9 victorias y 4 derrotas y siendo el segundo mejor equipo en anotación.

“Tizona está jugando muy bien con un baloncesto muy rápido, transiciones muy rápidas, mucho contrataque una defensa muy presionante con sistemas sencillos pero que ejecutan muy bien. Va a ser complicado, tienen buenos tiradores exteriores, directores de juego que son generadores, creadores y anotadores y el juego interior desde el pívot que tiene de 2’12 hasta los cuatro tiradores son un problema. Es un equipo muy compensado con mucha versatilidad en jugadores que pueden jugar en varias posiciones”, analizaba Orenga.

Difícil partido para los castellonenses para revertir la racha negativa de derrotas, partido que se jugará a las 21h y que se podrá ver por la aplicación de la Liga Plus.