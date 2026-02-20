COPE
TURISCOPE CASTELLÓN | 20 FEB 2026

Espacio dedicado al sector turístico provincial, dentro de "Herrera y Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada viernes. Hoy con el inicio de las rutas guiadas teatralizadas de Onda y el impulso de la Mesa de Trabajo de Castellón Turismo Deportivo.

