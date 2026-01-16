TURISCOPE CASTELLÓN | 16 ENE 2026
Espacio dedicado al sector turístico provincial, dentro de "Herrera y Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada viernes. Hoy con la presencia de Alcalà de Xivert - Alcossebre en la feria TravelMatch de Oslo.
COPE Castellón
Castellón - Publicado el
1 min lectura13:53 min escucha
