Rivales de entidad para el Villarreal en la Champions League

El Villarreal estuvo en el bombo 2 en el sorteo de la Champions League. Aún así, tras el nuevo formato los equipos se tienen que enfrentar a dos de cada bombo.

Los de Marcelino conocen a sus ocho rivales, que comenzarán la semana del 17 de septiembre, pero de momento se desconoce el orden de los rivales. Recibirán en casa al Manchester City, Juventus, Ajax y Copenhague. Fuera ante el Borussia Dortmund, Leverkusen, Tottenham y Pafos.

El Villarreal durante su andadura en la competición se ha enfrentado contra el Manchester City en 2012, donde perdió fuera 1-2 y en casa 0-3, siendo eliminado en la fase de grupos. Además, en 2022 se midió en octavos ante la Juventus pasando la eliminatorio tras empatar a 1-1 y 1-3 en Italia.

Los amarillos visitarán campos complicados como el Signal Iduna Park, estadio del Borussia. Una afición que aprieta mucho y puede ser una de las visitas más complejas que tenga el conjunto groguet.

La parte positiva es que se mide en La Cerámica contra equipos como el Manchester City y la Juventus. Evita ir a Ámsterdam donde juega el Ajax un campo siempre difícil por el ambiente que se vive allí.

Si el Villarreal queda entre los ocho primeros esperará a su rival en octavos de final, pero si queda por debajo, del noveno al vigésimo cuarto deberá jugar los dieciseisavos. La decepción sería quedar más abajo, ya que si esto sucede estarán eliminados sin opción de bajar a la Europa League como años anteriores.