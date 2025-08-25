Otro año ilusionante en La Cerámica

El Villarreal golea en el segundo partido de la temporada ante un Girona que estuvo falto de intensidad y de juego. Los de Marcelino García Toral se posicionan primeros con los mismos puntos que Barcelona y Real Madrid, pero a falta de que se dispute el Athletic-Rayo y Sevilla-Getafe.

El conjunto groguet cuajó un gran encuentro en casa, donde ya en el minuto 27 dejaron sentenciado el partido. El Villarreal llegaba con cuatro bajas importantes: Kambwala, Logan Costa, Ayoze y Gerard Moreno, pero el técnico asturiano se reinventó y puso en banda a Buchanan que anotó tres goles y arriba a Pepe y Etta Eyong.

El partido se iba a poner de cara pronto para el submarino tras un error en salida de balón de Yangel Herrera que aprovechó a la perfección Nicolás Pepe que puso el 1-0 en el minuto 7. Más adelante, una jugada excepcional de Buchanan por banda derecha pondría en el 16 el 2-0 para el Villarreal. El equipo amarillo ejerció una buena presión arriba siendo muy agresivos en campo rival.

Las bandas fueron decisivas en el partido, ya que todo el peligro llegaba por Buchanan y Yeremy Pino aunque el canario en muchas ocasiones se metía por dentro para dejar el carril zurdo a Sergi Cardona. En el minuto 24 un buen centro de Yeremy Pino a la cabeza de Rafa Marín puso el 3-0, un resultado que ponía tierra de por en el partido.

Aún así, el submarino seguía haciéndole daño a los catalanes que tres minutos después encajaban el cuarto obra de Buchanan. En la primera parte, se vio a un equipo que salió al terreno de juego más concentrad y con mayor intensidad.

En el segundo tiempo, el Villarreal bajó el ritmo y Marcelino dio entrada a jugadores de refresco como Thomas Partey y al central Renato Veiga. Los amarillos siguen mejorando el defensa, ya que en dos partidos no han encajado todavía, una tarea pendiente para el técnico. El partido seguía teniendo un dominador claro, pero que el Villareal no quería hacerle más daño al Girona que estaba muy tocado.

Más tarde, el el 61 salió Ilias por Pepe, ante de que en el minuto 65 pusiese la manita en el marcador y anotando el canadiense un hat-trick en su cuenta particular. Además, salieron Moleiro y Parejo por Gueye y Yeremy.

Tras la victoria el Villarreal suma 6 puntos y se coloca primero en la clasificación. El siguiente partido será el domingo a las 17:00 ante el Celta de Vigo, equipo que se enfrenta el miércoles ante el Real Betis a las 21:00.