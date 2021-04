Tile of Spain presenta a arquitectos de EEUU las ventajas de la cerámica en la nueva normalidad

Dentro de las actividades del Plan de Promoción de Tile of Spain en el mercado norteamericano -desarrolladas junto con ICEX y la Oficina Comercial de España en Miami- se ha organizado un webinario este miércoles 14 de abril (11am-12pm EDT / 5pm-6pm GMT +02:00) bajo el título "El futuro de las superficies" (The future of surfaces) enmarcado en Metropolis Forums.

Facilidad de limpieza, desinfección, mantenimiento: estas fueron las palabras clave en el ámbito del diseño del hábitat en 2020 a medida que las personas se sensibilizaron con la importancia del control de infecciones y la higiene a raíz del COVID-19. Estos factores están influyendo en la toma de decisiones y selección de materiales por parte de los diseñadores de interiores. En el webinar, participan una serie de panelistas destacados -moderados por el editor jefe de la revista, Avinash Rajagopla- y abordarán las tendencias, innovaciones y soluciones en torno a este tema. El consultor de Tile of Spain para el mercado norteamericano, Ryan Fasan, aportará información acerca de cómo los materiales cerámicos se postulan como una de las mejores alternativas para el diseño de espacios cumpliendo las nuevas exigencias de higiene, salud y sostenibilidad. El resto de panelistas son Ala Zreigat de la firma española de diseño de interiores ASTET Spain, y el especialista en materiales, Dr. Andrew Dent, EVP, de Research at Material ConneXion.

La revista Metropolis organiza Metropolis Forums que incluye una serie de webinars para ayudar a los prescriptores a enfrentar los desafíos y oportunidades a corto y largo plazo. Estas formaciones están acreditadas por AIA y IDCEC.

Metropolis es una de las cabeceras especializada en arquitectura y diseño más prestigiosas y con mayor proyección entre la comunidad de arquitectos y diseñadores. Fundada hace 35 años, su alcance editorial abarca el diseño en todas las escalas, desde los productos más pequeños hasta la planificación urbana.





Tile of Spain en EEUU

EEUU es uno de los mercados prioritarios para las exportaciones de baldosas cerámicas españolas. En 2020, las ventas alcanzaron los 360,8 millones de Euros (+18,4%) respecto a 2019. En el primer mes de 2021 las ventas han crecido más de un 25%.