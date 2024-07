El ITC impulsa la reutilización de tintas para la tecnología inkjet: "avance revolucionario"

El Instituto de Tecnología Cerámica presenta importantes novedades en uno de los proyectos con fondos europeos que tiene ahora en marcha. Hablamos de LIFE REPLAY, que se centra en la recuperación de tintas cerámicas inkjet y para el cual han anunciado avances revolucionarios.

Y ante dicho anuncio no quedaba más que contactar con alguno de los encargados de este estudio. En este caso es Jorge González, responsable de la Unidad de Impresión Digital Avanzada del ITC y del LIFE REPLAY, que en primer lugar nos apunta dónde se encuentra el proyecto: “Comenzó en octubre del 2021 y actualmente estamos encarando la recta final. Termina en septiembre de 2025 pero estamos ya involucrados en la fase de industrialización”.

After 2 years of work, we are in line with our objectives ??



At the beginning of LIFE REPLAY, we estimated that we will be able to produce of 80 tons of ‘eco’ ceramic inkjet inks ?????#LIFEReplay#ceramicindustry#sustainabilitypic.twitter.com/QahNkPq0F7