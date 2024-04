La Inteligencia Artificial llama a la cerámica: ¿oportunidad o amenaza?

El Paranimf de la UJI acogerá en la matinal del jueves una nueva edición, y ya será la sexta, de la Jornada Vigilancer , la herramienta que impulsa la Diputación de Castellón junto al Instituto de Tecnología Cerámica para analizar y comentar con los principales especialistas del sector las novedades que se lanzan entorno a ella.

En este caso, la jornada que se celebrará de 9 de la mañana a 2 de la tarde, tendrá como tema principal el de una herramienta que está en boca de todos. Lleva como título “Inteligencia Artificial: transforma tu hoy, define tu mañana”. Nos explica la razón para elegir este tema Vicente Lázaro, que es responsable del proyecto Vigilancer: "Es un tema que en los últimos años, desde la aparición de ChatGPT y que está creciendo con el nacimiento de forma abrupta de más aplicaciones y de más nivel. Es apasionante el mundo que nos abre y que gran parte de él lo explicaremos con primeras filas a nivel nacional de esta temática".

Un tema elegido, en este caso, por una doble razón: y es no sólo se hace para seguir analizando temas de actualidad desde Vigilancer, como apunta Lázaro, sino porque "detectamos que determinadas secciones del sector azulejero la empezaban a notar como una oportunidad pero también como una amenaza, como podían ser los diseñadores. Y vimos la oportunidad en esta jornada éste era el tema que tocaba tratar".

Y es que desde la cerámica se puede ver como una opción a priori sólo para el diseño, pero no descarta Lázaro que al final se incorpore a todos los departamentos posibles: "Quizá el diseño ha sido el punto de partida pero sin lugar a dudas al final va a alcanzar a todos los eslabones de la cadena devalor. Y no sólo a novel profesional, también a nivel personal nos va a afectar en muchas facetas de nuestra vida".





Gran repercusión

Esta jornada, y especialmente con esta temática, ha generado un importante interés. A pocos días para su celebración ya se superan los 300 inscritos y la esperanza para el responsable del proyecto sería poder llenar el Paraninf.

Nos apuntan además desde Vigilancer que el interés no llega sólo del azulejo. Otros sectores productivos de la Comunitat han confirmado su presencia y "por la cercanía personas de la comunidad científica de la UJI también se han apuntado para disfrutar de algunas de las ponencias".

Y es que para tratar este tema tan de actualidad la terna de ponentes es interesante. Desde José Luís Peris, CEO y cofundador de futurejobs.ai al gran reclamo para la jornada: Carlos Santana, divulgador de Inteligencia Artificial en Youtube (Dot CSV). Así nos lo explica Vicente Lázaro: "Hemos intentado trae una persona por área de conocimiento, pero el que más destaca por su impacto en las redes sociales, y para mí por cómo trata científicamente los temas es Carlos Santana, que tiene un canal en YouTube que es didáctico, apasionante y que muestra de manera clara cómo se lleva a cabo esta disciplina. Y ello sin menospreciar el resto de los ponentes".





Novedades en Vigilancer

Y junto a ello, también se presentarán novedades en Vigilancer. La herramienta se prepara para lanzar nueva web a la vez que un novedoso apartado que servirá para mejorar los análisis y los datos en el sector.

Lázaro nos destaca respecto a esta segunda que "la introducimos con unos indicadores en versión beta, para que, con la ayuda del sector vayamos optimizándolos y poco a poco sea un sitio de referencia de cara a adquirir datos para memorias o reuniones. Habrá temática de energías, precios de materias primas, indicadores de la construcción a nivel nacional e internacional...".

Un punto para completar una jornada para la que la inscripción sigue abierta.