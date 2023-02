Cevisama estrena en 2023 espacio dedicado a la construcción industrializada

Menos residuos, más eficiente, rápido y sostenible. La construcción industrializada está poco a poco ganando adeptos en el sector, no solo porque sea más respetuosa con el medioambiente, sino también porque da la posibilidad de reducir costes de producción y de usar metodologías innovadoras, rompiendo con el modelo de edificación más tradicional.

Este nuevo concepto tendrá su propio espacio en Cevisama 2023, la feria líder del sector cerámico, baño y piedra natural que se celebra en Feria Valencia del 27 de febrero al 3 de marzo. Con The New Arquitectonics, Cevisama suma y ofrece a los profesionales la posibilidad de conocer las últimas tendencias del sector. Para ello, acogerá grandes marcas que ya están trabajando en este tipo de edificación y mostrará en vivo un ejemplo de vivienda creada íntegramente con este tipo de técnica.

Novodecor By Reymansa Core System, Tarimatec, Iberpoligraph, Cronotectura Steel, Frame o Imnove Industrialización Modular, empresas punteras de la industria, darán a conocer en Cevisama nuevos materiales, sistemas y procesos de I+D+i relacionados con la construcción industrializada





Un potente foro de debate

Este nuevo espacio contará con un potente foro de debate dirigido al sector de la construcción en el que se analizarán de la mano de grandes profesionales temas como la bioconstrucción, la industrialización en la construcción, los nuevos materiales, la economía circular o la sostenibilidad como clave de futuro.

El martes 28 de febrero se celebrarán una ponencia enfocada a la industrialización en la construcción a cargo de Alejandro Lacuesta (Arqueha), Jaime Sanahuja (Sanahuja & Partners), Ruben Navarro (Inhaus) y Ángel Alfocea (Wes). Posteriormente, habrá una mesa redonda para debatir sobre esta temática en profundidad y que contará con la participación de las empresas IC-10, NIU, ISG, Engels & Volkers y AEDAS. En la jornada vespertina se hablará de sistemas y procesos I+D+i, así como del camino a seguir en la construcción industrializada. Se hará de la mano de ponentes como Pablo Elvira y José Fenollosa, de Off Site, Rodrigo Martínez-Garrido, de Cronotectura, Rocío Pina, de Enorme Studio y Mario Pérez, de IHD. Posteriormente, se debatirá sobre esta materia en una mesa redonda en la que participarán empresas como Bysos, DIAB, Tinyliving, Estelae o Geo Concept.





Nuevos materiales y la industrialización para el turismo

El miércoles 1 de marzo los grandes protagonistas de la jornada serán los nuevos materiales, así como las oportunidades derivadas de la industrialización para el turismo.

Las actividades darán inicio a las 11:30 con una ponencia sobre las reformas flexibles y en seco dentro en el plan de negocio de la propiedad hotelera en la que reflexionarán Teresa Sapey (Teresa Sapey), Gema Alfaro (Alfaro-Manriqye), Juan Ranchal (Janfri / Ranchal) y Jordi Cuenca (Verum Arquitectura Hoteles. En la mesa redonda estarán presentes Luis Fernández (Sweet Hoteles), Juan Carlos Sanjuan (Casual Hoteles), Santi Perez (Mondragón Hospitality), Iker Llano (Intur Hoteles), Tomás Alias (Estudio Caramba) y Elisa Fernández (Eco-one)

A las 16:00 horas comenzará la ponencia sobre oportunidad derivadas de la industrialización para el turismo con Daniel Mayo (Vivood), Antonio Peláez (Hotel Convento La Magdalena), Ángel Zaragoza y Borja Costa (Room Wine) y Pilar Rodríguez (NH Hoteles). Y posteriormente una mesa redonda que contará con la participación de AECOM, Aldaba Partners, Rustice y Grupo Talasur.

El futuro: la sostenibilidad y la economía circular

El programa de The New Architectonics empezará su último día de jornada con una intervención muy interesante: Las Fábricas de hacer casas. Capacidad productiva. Ángel Alfocea (Wes), Sergio Baragaño (Room2030), Jesús Herranz (Viraje / Ubiko) y Manuel Lobo (Xilonor / Finsa) analizarán la nueva industria y las ventajas que tienen en el futuro más próximo. Un debate que seguirá en la mesa redonda de la mano de otras empresas del sector, en la que participará Amparo Ramón de Sky Living, Tatiana Moya de Via Agora / Lignum Tech, Ernesto Molinos de Hermo, Pascual Pesudo, de Efficient Manufactured Building y Unai Gorroño de Egoin.

Para finalizar este primer foro de debate sobre construcción industrializada, Eduardo Gutiérrez (ON-A), Sonia Hernández (Arquitectura Sana) y Arturo Fernández (Construcia) y Zdenka Lara (Eco-one) hablarán de bioconstrución y economía circular, dos materias que marcarán el futuro. Posteriormente, tendrá lugar una mesa de debate protagoniza por Daniel Guzmaz (Ecohub), Alfons Ventura (GBCE), Felipe Pich-Aguilera (Picharchitects), Clara Plata (City Málaga) y Fernando Olba (Olba A+U).