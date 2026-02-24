COPE
Podcasts
CeraCope
CeraCope

CERACOPE CASTELLÓN | 24 FEB 2026

Espacio dedicado a la industria cerámica, dentro de "Herrera y Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada martes a partir de las 13:50 horas. Hoy con el repaso a las primeras jornadas de las ferias que está celebrando el sector y el evento Time of Spain que impulsa ASCER.

CeraCope Castellón
00:00
Descargar

Espacio dedicado a la industria cerámica, dentro de "Herrera y Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada martes a partir de las 13:50 horas. Hoy con el repaso a las primeras jornadas de las ferias que está celebrando el sector y el evento Time of Spain que impulsa ASCER.

COPE Castellón

Castellón - Publicado el

1 min lectura24:15 min escucha

Descargar

Espacio dedicado a la industria cerámica, dentro de "Herrera y Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada martes a partir de las 13:50 horas. Hoy con el repaso a las primeras jornadas de las ferias que está celebrando el sector y el evento Time of Spain que impulsa ASCER.

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 24 FEB 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking