CERACOPE CASTELLÓN | 24 FEB 2026

Espacio dedicado a la industria cerámica, dentro de "Herrera y Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada martes a partir de las 13:50 horas. Hoy con el repaso a las primeras jornadas de las ferias que está celebrando el sector y el evento Time of Spain que impulsa ASCER.