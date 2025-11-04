CERACOPE CASTELLÓN | 04 NOV 2025

Espacio dedicado a la industria cerámica, dentro de "Herrera y Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada martes a partir de las 13:50 horas. Hoy con la convocatoria para el CRU[E] de la novena edición del Concurso de Regeneración Urbana.