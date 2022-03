El PP votará en Vinaròs en contra del presupuesto municipal

El Partido Popular de Vinaròs, a través de su portavoz municipal Juan Amat, “ha dicho no a un presupuesto municipal que vuelve a olvidarse de los vecinos de la costa norte, costa sur y ermita en la medida que siguen sin invertir aquello que estas zonas requieren”.

Amat ha señalado que “hemos dicho no a un presupuesto que continua sin destinar ni un solo euro a un auditorio municipal o a una infraestructura deportiva mínimamente relevante y que suponga un revulsivo en estas áreas para los próximos tiempos”.

Desde los populares vinarocenses se considera que “el presupuesto contempla inversiones menores que, año tras año, son incapaces de llevar a cabo y encima no suponen ninguna mejora de las necesidades de los vinarocenses”.

El portavoz de los populares vinarocenses ha afirmado también que “el gobierno municipal tiene previsto destinar más de 2 millones de euros a un centro social y a Corral de batet cuando ninguna de estas infraestructuras supone una mejora en el día a día de los vinarocenses”.

Por todo ello Amat concluía destacando que “decimos no a un presupuesto que reduce el gasto social en tiempos tan difíciles como los actuales y que desatiende una vez más las necesidades de los comerciantes puesto que no contempla un plan de actuación y revitalización del casco urbano o tan siquiera un plan de ayudas digno de ser mencionado para el comercio local. Un presupuesto que además sube impuestos, como el de las plusvalías, por lo que heredar en Vinaròs ahora será más caro. Decir sí a Vinaròs es decir no a este presupuesto municipal”.