La sequía obligará a restricciones de agua en Castellón, según avanza en COPE la CHJ

Ya son dos los sistemas hídricos de la provincia que están en situación de emergencia por sequía. Como avanzaba COPE la pasada semana, al Palancia se le iba a sumar el Maestrat y así lo confirma este martes la Confederación Hidrográfica del Júcar en su informe de sequía en el que, además, sitúa en prealerta al Mijares-la Plana.

En COPE, la jefa de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Conferencia Hidrográfica del Júcar, Arantxa Fidalgo, reconoce que la situación es preocupante pero no alarmante. Estos sistemas "se encuentran de forma general por debajo del 15% de su serie histórica. Es decir, que tenemos unos recursos escasos para satisfacer las demandas de esa zona. En situación de emergencia tampoco hay que alarmar a la población".

??Publicamos el #InformeDeSequíaCHJ de enero de 2024



??El sistema Cenia-Maestrazgo entra en situación de emergencia por escasez, donde continúa el Palancia-Los Valles



??La Marina Alta pasa a situación de alerta por escasez.



Sigue?? pic.twitter.com/UWoyEHrHI4 — Confederación Hidrográfica del Júcar (@CHJucar) February 6, 2024





Medidas

Por tanto, son los extremos norte y sur de la provincia los que están en situación de emergencia por sequía debido a la insuficiente agua embalsada. Por ello, la Confederación le ha pedido a los ayuntamientos que adopten medidas de ahorro.

"Los ayuntamientos no prevemos que tengan que adoptar ninguna medida de restricción para el abastecimiento urbano, pero si que recomendamos que adopten medidas de ahorro de agua, de concienciación ciudadana: No dejar el grifo abierto, ducharse en vez de bañarse, ahorrar en los riegos de los jardines y de los parques...".

Además, la comisión que decide el agua que se desembalsa en la campaña para el riego de los campos que se reúne habitualmente en abril, excepcionalmente lo hará en marzo para adoptar las medidas necesarias.

En situación de prealerta por sequía queda el sistema del Mijares-Plana Alta y también se pide a los ayuntamientos que adopten medidas, tales como: "Que se empiece a adoptar medidas de ahorro de agua; que se valoren posibles alternativas de suministro. Entes que normalmente se abastecen de embalses o de recursos fluyentes, valoren la posibilidad de coger agua de una depuradora o de disponer de pozos de sequía".

Consumo humano

Ya hemos escuchado como en COPE la jefa de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Conferencia Hidrográfica del Júcar que no hay que alarmarse. Parece que aunque el agua embalsada no incremente sus reservas, porque no se prevé lluvias importantes durante los próximos meses, el abastecimiento para las casas durante el verano está garantizado y no hay previstas restricciones más allá de las que sufra el campo.

"La situación para verano nos preocupa desde el punto de vista agrícola; en abastecimiento no se prevé restricciones y no tenemos constancia de que ningún municipio tenga problemas, pero en el sector agrícola si. Los usuarios que riegan directamente del río ya están teniendo problemas de que les falta agua y los que dependen de las aguas embalsadas tendrán este verano que regar con menos agua", concluye.