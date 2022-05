Premio para la restauración de la Puerta de los Apóstoles en la Basílica Arciprestal de Morella

El Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación, (IVCR+i) recibirá esta tarde el Premio Europeo de Patrimonio por los trabajos de investigación y restauración en la Puerta de los Apóstoles de la Basílica Arciprestal de Morella. Así, la directora General de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga, la directora del IVCR+i, Gemma Contreras, y el alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, acuden a Toledo para recibir este reconocimiento en un acto organizado por Hispania Nostra y que preside la Reina Sofía.

Rhamsés ha destacado "la importancia que tiene para nuestra ciudad su patrimonio cultural y arquitectónico, donde la Basílica Arciprestal es uno de sus tesoros" y ha añadido que "la restauración de la Puerta de los Apóstoles era una actuación muy necesaria que pone en valora esta joya del gótico y aportó más datos de los pigmentos que utilizaban para decorar la fachada hace cientos de años”. El edil ha querido "agradecer el reconocimiento y el trabajo que desarrolló el IVCR+i, los cuales son un ejemplo de cómo trabajar sobre nuestro importante patrimonio".

Hay que explicar que, el proyecto de Estudios previos e investigación de la metodología de intervención de la Puerta de los Apóstoles de la Basílica Arciprestal de Santa María la Mayor de Morella recibió una mención especial del jurado de Europa Nostra como un ejemplo de investigación previa a la intervención de conservación de la piedra policromada. Éste ya reconoció los trabajos realizados en la iglesia, la cual finalizó su construcción en el año 1330 y cuenta con una de las pocas fachadas policromadas de Europa. Además, debido a la exposición prolongada a los elementos naturales y condiciones meteorológicas, fue necesario un cauteloso e integral estudio previo a cualquier proceso de restauración.

Cabe recordar que, los trabajos sobre la Puerta de los Apóstoles de la iglesia empezaron en el mes de mayo del año 2018 y se planificaron en dos fases. La primera trató de limpiar toda la fachada y la segunda se centró en el trabajo con los pigmentos de la policromía de toda la puerta en general y específicamente del tímpano. Además, en el estudio previo se utilizaron las técnicas más avanzadas para escanear la fachada entera en tres dimensiones, lo que muestra la complejidad de este proyecto. La actuación contó con un presupuesto de 661.500,27 euros y finalizó en verano de 2019 con una especial presentación con videomapping durante el mes de agosto.

En esta actuación participaron distintas entidades de reconocido prestigio en cada una de sus áreas de actuación en España, Rumania e Italia. Éstas fueron el consorcio liderado por la Dirección General de Cultura y Patrimonio de la Generalitat Valenciana a través del Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación (IVCR+i), compuesto por El National Institute for Research and Development in Optoelectronics (INOE 2000, Rumanía), el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH, España), el Centro de Restauración de Bienes Muebles de Cataluña (CRBMC, España), el Departamento de Sistemas Físicos, Químicos y Naturales de la Universidad Pablo de Olavide (UPO , España) y el Conservation Technologies Division of Elengroup (El.En. SpA, Italia). Éste dio lugar a un grupo de trabajo bien equilibrado e interdisciplinario, en el que cada institución ha aportado su conocimiento y experiencia, sin la cual, no hubiera sido posible el desarrollo de este proyecto.