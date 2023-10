El Peñíscola FS cumple el expediente en la primera fase de la Supercopa Valenciana

Los peñiscolanos, que ya estaban matemáticamente clasificados para la Final Four, no dieron opción alguna a su rival de inferior categoría, de Tercera División. Por su parte, el filial levantinista, ya eliminado, aguantó durante los diez primeros minutos pero no pudo hacer nada ante la superioridad de los de Santi Valladares. El resultado al descanso ya era de 0-5 y en la segunda parte se amplió la goleada.

El duelo estuvo más igualado de lo esperado de inicio, con un Maristas que salió a por todas y que tuvo dos ocasiones claras para adelantarse en el marcador. El Peñíscola fue de menos a más y se fue enchufando poco a poco al partido, hasta que abrió el electrónico en el 10 con un disparo de Aicardo. El jugador gaditano firmó el 0-2 poco después con un disparo de falta directa, marcando así sus primeros goles oficiales con el equipo peñiscolano.

Las ocasiones y los goles se sucedieron a continuación; Víctor anotaba el tercero tras robo y asistencia de Juanqui, Gauna lograba el cuarto de disparo con pierna izquierda y Agustín Plaza marcaba el quinto con un disparo con la derecha ajustado al palo. Tras el descanso, Pani metió el 0-6 tras un saque rápido de falta, dejando el encuentro más que sentenciado a falta de 17 minutos para el final.

El partido perdió entonces ritmo e intensidad y los peñiscolanos desaprovecharon varias ocasiones para seguir ampliando la goleada. El séptimo no llegó hasta el 34, obra de Juanqui con una gran jugada individual y un remate a la media vuelta. En el 36 marcaba Carles Saladié el 0-8 con un potente disparo con la derecha, imparable para el portero. A poco más de un minuto del final, Juanqui apareció de nuevo para el 0-9, aprovechando un balón dividido dentro del área. Y el propio Juanqui firmó el 0-10 de penalti, provocado por él mismo, a 42 segundos del final.

El conjunto del Baix Maestrat termina esta primera fase como líder de grupo y con pleno de victorias: 0-4 en Picassent, 2-7 en Castellón y 0-10 ante Maristas. Los peñiscolanos se enfrentarán en semifinales a La Nucía, segundo clasificado del otro grupo, mientras que la otra semifinal la jugarán Alzira y Picassent. Los dos valencianos de Segunda, Castellón y Levante, dieron la sorpresa y se quedaron fuera. La Final Four se disputará los días 6 y 7 de enero de 2024 y el Pabellón Juan Vizcarro de Peñíscola aspira a ser la sede de esta fase final.

El Peñíscola disfrutará de unos días de descanso hasta el próximo lunes, cuando los jugadores volverán al trabajo para preparar el regreso de la liga, el sábado 14 en casa ante Manzanares