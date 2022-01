El Partido Popular se postula como alternativa para gobernar en Vinaròs

La ruptura del Gobierno de Vinaròs, tras abandonar Totes i Tots Som Vinaròs las responsabilidades en el ejecutivo local, lleva a que el alcalde por el Partido Socialista, Guillem Alsina, gobierne en minoría. Esto quedó reflejado en el pleno de este miércoles en el que Partido Popular, Partit Vinaròs Independent y Totes i Tots Som Vinaròs, aprobaron la reprobación de Alsina y del concejal dimitido José Chaler.

Dado que Alsina solo cuenta con ocho apoyos de los veintiuno que conforman el consistorio, el PP se posiciona como alternativa. Reconoce a COPE el portavoz Popular, Juan Amat, que tratará de formar Gobierno para evitar la parálisis a la que está abocada la ciudad.

"Tocará ver si habilitan la gobernabilidad del municipio con un Gobierno alternativo que, desde luego, debería pasar por el Partido Popular". Es un mensaje dirigido a los ediles de Totes i Tots Som Vinaròs que han abandonado el equipo de Gobierno. Su portavoz Anna Fibla tras ser destituida por el alcalde y los concejales Hugo Romero y Cecilia Pastor, por la expulsión de su compañera.

"Podemos se va a tener que posicionar; Podemos no puede mantenerse en el no al Gobierno de Alsina y en el no a la alternativa porque no se asumiría", además, señala que "Vinaròs es víctima de la sinrazón de la izquierda: El Partido Socialista quiere seguir gobernando en minoría y los de Podemos le dicen no te apoyamos".

Para ello, Amat cuenta con los seis representantes que tiene el PP en el consistorio y tratará de alcanzar acuerdos con otras formaciones como Vinaròs Independent que tiene tres o Ciudadanos que tiene 1. Necesitaría la abstención de la versión de Podemos en la ciudad, Totes i Tots Som Vinaròs, aunque no formarían parte de un gobierno liderado por Amat, que ve esta opción poco posible pero si probable.

"De forma clara y rotunda, que nadie espere cosas raras del Partido Popular. No vamos a formar Gobierno con nadie que no comparta nuestro ideario político. Si esa opción no es posible, tendrán que responder aquellos que impiden que gobiernen unos o que gobierne la alternativa", según afirma a COPE ya que "el tripartito ha caído; está en descomposición y ya no existe".