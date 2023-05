Nuevo frente en la lucha rural: el proyecto de Forestalia que afectaría a 3 términos municipales de Els Ports

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy el anuncio con el que el Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno de Teruel somete a información pública la solicitud de modificación de la autorización administrativa previa y la de construcción y declaración de utilidad pública de los parques eólicos de Aragón y la línea de evacuación de muy alta tensión (MAT) hasta Morella. En cuanto a la comarca dels Ports, este proyecto afecta a los términos municipales de Cinctorres, Portell y Morella, por los que transcurre la línea, la cual atraviesa diferentes terrenos de explotaciones agropecuarias y viviendas, así como puede influir en los acuíferos de ésta zona.

El alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, ha destacado que "reiteramos el rechazo a este proyecto, el cual no tiene en cuenta las viviendas y las explotaciones, parajes naturales y zonas protegidas que hay en su trazado" y ha añadido que "desde Morella nos oponemos a la declaración de utilidad pública”. El edil ha explicado que "hemos solicitado que nos trasladen las modificaciones planteadas con detalle, ya que no disponemos de ellas". Rhamsés ha afirmado que "damos todo el apoyo a las familias y explotaciones afectadas por esta línea de muy alta tensión que atraviesa nuestro territorio" y ha remarcado que "cuando tengamos toda la información, ya que por falta de transparencia de la empresa no lo hemos podido conocer, acordaremos las acciones a emprender junto a las personas afectadas”.

Hay que explicar que el proyecto de Forestalia, al contemplar tanto los parques eólicos como la línea de evacuación de muy alta tensión (MAT), afecta a dos comunidades autónomas como son la de Aragón y la Comunidad Valenciana.