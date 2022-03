Este será el dispositivo de seguridad de las Fallas de Benicarló

La alcaldesa de Benicarló, Xaro Miralles, y la subdelegada del Gobierno en Castelló, Soledad Ten, han presidido la Junta Local de Seguridad que ha tenido lugar en Benicarló y que ha servido para definir las estrategias de seguridad que se pondrán en marcha con motivo de la celebración de las Fallas 2022.

La reunión también ha contado con la presencia de los regidores de Policía y Gobernación, Ilde Añó; Fiestas y Fallas, Pedro Manchón; y Agricultura, Inma Díaz; además del teniente de la Guardia Civil del puesto de Benicarló, Pablo Torre, el jefe de la Policía Local, Víctor Cheto, y Antonio Aguilar y Juan Calahorra, en representación de la policía autonómica.

La alcaldesa ha subrayado que «la coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad garantizará que las Fallas se desarrollen con total normalidad» y ha insistido en que «Benicarló es una ciudad segura», en relación a lo que ha calificado como una «alarma social innecesaria creada en los últimos días».

Xaro Miralles ha asegurado que «no tenemos más incidencia que cualquier otra ciudad de nuestras dimensiones y, por lo tanto, no hay motivos para la alarma social» y ha aludido a la difusión de noticias falsas y a la distribución de imágenes de personas a través de grupos de WhatsApp, alertando del «peligro» que suponen.

En este sentido, la subdelegada se ha referido a la convocatoria de una concentración esta misma mañana ante el Ayuntamiento y ha señalado que «la convocatoria no se había comunicado a la Subdelegación». Soledad Ten ha recordado que «las concentraciones no sólo se pueden comunicar por las redes, sino que se deben comunicar a la Subdelegación, tal y como marca la ley».

También el teniente de la Guardia Civil se ha pronunciado al respeto, asegurando que «no podemos crear una alarma social donde no se la hay». Pablo Torre ha agradecido la colaboración de la ciudadanía pero ha recordado que «el seguimiento, la persecución y la investigación de los delitos corresponde en exclusiva a los cuerpos de seguridad». «Es importante --ha subrayado el teniente-- que no se difundan imágenes y noticias que no han sido corroboradas por fuentes oficiales. En primer lugar, porque se crea un perjuicio a personas que pueden ser inocentes y, en segundo lugar, porque las personas que lo difunden pueden estar incurriendo en un delito».

También el jefe de la Policía se ha manifestado en este sentido, alertando del «peligro de distribuir imágenes de personas inocentes por los grupos de difusión». Víctor Cheto ha subrayado la importancia de «evitar los bulos en las redes sociales y confiar solo en fuentes oficiales» y ha insistido en que «Benicarló es una ciudad segura antes, durante y después de las Fallas».

La alcaldesa ha querido transmitir un mensaje de optimismo y de tranquilidad y ha invitado a vecinos y visitantes «a disfrutar de las fallas, de los monumentos, de la fiesta, de las mascletades, de los desfiles y de la cocina exquisita de nuestros casales».





Más efectivos para los actos de Fallas más multitudinarios

Sobre el operativo de seguridad para las Fallas, la subdelegada ha destacado «el seguimiento y el esfuerzo que se hará durante los días centrales de las Fallas, especialmente en los actos más multitudinarios».

Tanto la Policía Local como Guardia Civil incrementarán los efectivos, que se desplazarán por todas las fallas y espacios con más acumulación de personas. «La seguridad no sólo tiene que estar, sino que se tiene que ver», ha dicho la subdelegada.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por su parte, la Policía Local, pondrá especial énfasis en el control de los artefactos pirotécnicos y también vigilará de forma esmerada la venta de alcohol a menores y el botellón. También se multiplicarán los controles de alcoholemia y drogas y se incrementará la presencia de la policía autonómica, que patrullará de paisano.