Anna Fibla desvela el acuerdo incumplido por el Alcalde de Vinaròs

En Vinaròs, ha hablado hoy la concejala destituida por el alcalde Guillem Alsina y víctima del desagradable regalo del amigo invisible que ha acabado con el pacto de Gobierno entre Partido Socialista y Totes i Tots Som Vinaròs. Anna Fibla ha hecho público el acuerdo alcanzado para continuar la unión entre las dos formaciones y que frenó la ejecutiva socialista de Vinaròs.

"El señor Chaler dimitiría de su cargo y nosotros saldríamos a leer un comunicado en el que pondríamos en claro nuestra voluntad de seguir giobernando con el Partido Socialista. A las pocas horas de llegar a este pacto, el señor Alsina se detractó. En sus propias palabras, porque la ejecutiva del Partido Socialista en Vinaròs no aprobó el pacto al que nosotros llegamos".

Por cierto, tras postularse como alternativa de gobierno el Partido Popular, según a COPE señalaba ayer el portavoz del PP, Juan Amat, la portavoz de Podemos no ve en estos momentos un escenario para llevar a cabo una moción de censura.

"En estos momentos no estamos en esta tesitura. No creo que se vaya a presentar una moción de censura de estas manreas y nosotros somos un partido de izquierdas y eso no creo que sea viable".