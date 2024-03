Dos jóvenes de Elche explican por qué se lavan el pelo una vez a la semana y se arma el debate: "Si he sudado"

Hay una pregunta que seguramente hayas escuchado recurrentemente en los últimos tiempos: "¿Te lavas el pelo todos los días?". A menudo, esta cuestión se repite varias veces entre aquellas chicas a las que la melena se ensucia con más facilidad. En TikTok existe este debate sobre cómo tratan el cabello y estas dos vecinas de Elche lo alimentan.

Seguramente hayas leído que lavarse el pelo todos los días puede despojarlo de sus aceites naturales, con lo que se vuelve seco y quebradizo, e irrita el cuero cabelludo. Esto suele ir acompañada de una pregunta relacionada con el hecho de que se haga esta sentencia de la misma manera cuando haces ejercicio y sudas.

Durante años hemos escuchado la máxima de que hay que acostumbrar el pelo a no lavarlo demasiado para que no se ensucie tanto, como si fuera nuestro cabello el que se autorregulase. Esto nos ha llevado a pensar que existe un círculo vicioso que provoca todo un quebradero de cabeza para muchas personas.

Sabemos que la producción de grasa por parte del folículo piloso es regulada por la glándula sebácea, la cual a su vez está regulada principalmente por mecanismos hormonales y no por lo que sucede a nivel superficial o exteriormente en el cuero cabelludo. Ahí no hay una relación con el hecho de lavar o no el pelo.

Lavar el pelo

Desde el confinamiento la gente se ha estado lavando menos el pelo. A priori, esto no tiene beneficios adicionales más allá de que pueda resultar más cómodo cuando tenemos menos actividad social. Pero los dermatólogos avisan de que se han multiplicado las consultas relacionadas con la caída del cabello, sobre todo en mujeres.

Esto se debe a que la gente se está lavando y peinando mucho menos el pelo. De forma que como perdemos unos 100 cabellos al día, al no lavarnos ni peinarnos de forma diaria, es normal que si cuando por fin lo hagamos notemos mucha más caída, en vez de 100 a lo mejor encontramos hasta 300 cabellos de los días anteriores.

En general se recomienda lavar el pelo a diario en el caso de los hombres y cada dos días en el caso de las mujeres, pero es muy variable y depende de varios factores, como las preferencias de cada uno, la polución del lugar donde vivimos, los niveles de estrés o la existencia de alguna patología dermatológica que afecte al cuero cabelludo.

De esta forma, lavarse el pelo una vez a la semana puede que no sea buena idea y sí hacerlo cuando se necesite con los productos aconsejados por los profesionales. Cuando el cabello puede estar sin lavar hasta diez días, ocurre lo mismo que cuando se tiene muy seco o con el paso de la edad: pierde su hidratación natural.

Dos jóvenes de Elche explican por qué se lavan el pelo una vez a la semana

Cuando se lava el cabello una vez cada siete días, los expertos señalan que el folículo se obstruye y eso puede originar ciertos problemas: descamación de cuero cabelludo, picores, sensibilidad, caspa y hasta caída. Eso sí, tampoco recomiendan hacerlo en cada jornada: como mínimo dos veces a la semana.

Hay quien tiene sus propias teorías. Dos jóvenes de Elche explicaron por qué se lavan el pelo una vez a la semana y se armó el debate en las redes. Martina compartió un vídeo en TikTok sobre el cuidado de su cabello con el que muchas chicas no están de acuerdo, como queda reflejado en los comentarios.