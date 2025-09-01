Viviendas "protegidas" en Xàbia: beneficios millonarios y dudas sobre su función social

Las futuras viviendas protegidas en Xàbia son el centro del debate por su rentabilidad y utilidad social

El proyecto de 82 viviendas protegidas en Xàbia, impulsado para paliar la grave crisis habitacional del municipio, ha reabierto el debate sobre el verdadero alcance de este tipo de iniciativas. Según la documentación oficial, la adjudicataria prevé obtener más de 3 millones de euros en beneficios, lo que ha generado críticas desde la oposición y dudas entre la ciudadanía.

De las 82 viviendas previstas, solo 16 se cederán a la administración pública, y serán precisamente las más pequeñas, algunas de apenas 30 metros cuadrados. El resto —pisos más amplios— se pondrán a la venta, con precios que podrían oscilar entre 155.000 y 180.000 euros, según estimaciones actuales.

Aunque estas cifras estarían por debajo del precio de mercado en Xàbia, donde la vivienda libre es prácticamente inasumible para muchas familias, la oposición advierte de que no solucionan el problema real: la falta de acceso a una vivienda digna para personas con bajos ingresos, jóvenes o mayores.

Desde el consistorio se defiende el proyecto asegurando que responde a la demanda existente y se ajusta a la legalidad vigente, mientras que sectores críticos insisten en que la solución pasa por el alquiler social y la gestión pública directa, opciones que quedaron fuera tras el cambio de normativa autonómica.

El proyecto no se completará hasta 2028, pero el debate ya está sobre la mesa:

¿Estas viviendas son una respuesta real a la emergencia habitacional o una operación inmobiliaria con sello institucional?