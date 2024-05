La UNED de Dénia presenta: Mesa de la experiencia: Human library: Women and Sustainability

Desde la Cátedra de Igualdad y Agenda 2030 del Centro Asociado de Dénia se ha lanzado una nueva iniciativa, enmarcada en el programa europeo CERV, llamada "¡Her Voice, Her Power, Our Future! Women Leading the Way to Sustainability", que reúne a nueve ciudades europeas para promover el empoderamiento de las mujeres para que participen en la vida cívica y en roles de liderazgo en la creación de políticas locales verdes y sostenibles en toda la Unión Europea.

La mesa de la experiencia pretende dar a conocer las diferentes acciones positivas entorno al medio ambiente, la sostenibilidad, y la participación de las mujeres, así como de las empresas, el tercer sector y la universidad.

La participación de las mujeres no sólo contribuiría a aumentar y consolidar su participación social, sino también a situar iniciativas europeas como el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), la estrategia europea para la igualdad entre hombres y mujeres, la nueva Bauhaus europea y el Pacto Verde Europeo como medida de cohesión social en una Europa inclusiva.

Lugar y fechas

14 de mayo de 2024Espacios en los que se desarrolla: Salón de ActosLugar:UNED Dénia

Programa

martes, 14 de mayo16:00 h.

PresentaciónRaquel Martí Signes Directora UNED Dénia

Benito Mestre Caudeli Empresario y Presidente del Cercle Empresarial de la Marina Alta (CEDMA). Gerente de Construcciones Residenciales Dénia

16:15-18:00 h. "Mesa de la experiencia: Human library: Women and Sustainability"

Ángel Jesús Pérez Sánchez Coordinador Agenda 2030 UNED Dénia

Jesús Blanco Cedrón Responsable de proyectos de descarbonización de la empresa Balearia-Dénia

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Urška Brinovec Bussines Inkubator of Kocevje- SloveniaSonja Hribar Bussines Inkubator of Kocevje- Slovenia

Marita Melvere Project Manager at Saldus Municipality-Letonia