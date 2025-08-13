Tragedia en Calp: Muere un joven de 21 años ahogado en una piscina
Se está a la espera de la autopsia para revelar las causas del fallecimiento
Denia - Publicado el
1 min lectura
El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha informado de la muerte de un joven de 21 años este martes tras sufrir un ahogamiento en una piscina privada en Calp. El aviso se recibió sobre las 13:35 horas y, de inmediato, se movilizó una unidad del SAMU.
A su llegada, el equipo médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y aplicó diversas técnicas de estabilización, pero lamentablemente no obtuvieron respuesta. Los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del joven en el lugar de los hechos.
Será la autopsia la que determine las causas exactas del fallecimiento.
