Teulada Moraira acelera las licencias urbanísticas con ECUV
El Ayuntamiento de Teulada Moraira implanta las ECUV (Entidades Colaboradoras Urbanísticas de Verificación) con el objetivo de agilizar los trámites urbanísticos y aliviar esperas
Denia - Publicado el
1 min lectura
Teulada Moraira da un paso adelante en innovación administrativa al incorporar las ECUV, entidades externas autorizadas para verificar los proyectos urbanísticos. Gracias a esta medida, quienes impulsen obras podrán acudir directamente a estas entidades, garantizando que su documentación cumple con los criterios técnicos y urbanísticos exigidos, lo que permite al Ayuntamiento acelerar la concesión de licencias sin sacrificar seguridad jurídica ni control técnico.
El concejal de Urbanismo, Tony Reig, ha destacado que esta iniciativa beneficia de forma directa a los vecinos y profesionales del municipio al acortar plazos, evitar esperas innecesarias y apoyar la actividad económica local de forma responsable.
Desde el consistorio también se recuerda que el visado colegiado emitido por el Colegio Oficial de Arquitectos sigue siendo la máxima garantía técnica, aportando un valor añadido de calidad y confianza para proyectos de obra.
Con esta acción, Teulada Moraira se posiciona como un municipio que apuesta por la modernización administrativa y el servicio eficiente, respondiendo con rapidez y transparencia a una demanda histórica del sector de la construcción y arquitectura.